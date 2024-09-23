На Эльбрусе запустили канатную дорогу

Гондольная канатная дорога, ведущая на Эльбрус, заработала после регламентных работ, длившихся около трех недель. За это время специалисты проверили на прочность канаты и опоры, заменили некоторые детали подъемника, сообщили журналистам в институте развития Кавказ.РФ.

"Все запланированные работы завершены. Служба эксплуатации за сравнительно небольшой период времени провела серьезный техосмотр конструкций. После дефектоскопии канатов на первой и третьей очереди на малой скорости прогнали канатку. По итогам проверки работоспособности и обеспечения безопасности мы получим техническое освидетельствование дороги, которое позволило запустить ее в эксплуатацию", - рассказал заместитель генерального директора Кавказ.РФ Хиса Беккаев.

На опорах и станциях сотрудники службы эксплуатации Кавказ.РФ проверили и заменили механизмы, обеспечивающие безопасность работы дороги. Для проведения капитального обслуживания использовались отечественные запчасти.

"Большая инспекция" по регламенту проводится на всех канатных дорогах после 22,5 тыс. часов работы. В этот раз запасные детали были произведены на базе московского завода компании "Руслет" с участием экспертов Кавказ.РФ. Специалисты службы эксплуатации и конструкторы подготовили чертежи запасных деталей, производитель подобрал нужный материал, провел испытания и сертификацию. Таким образом, получилась первая большая партия запчастей для канатных дорог отечественного производства" - добавил Беккаев.

Приэльбрусье - курорт с полувековой историей, место зарождения отечественного альпинизма и горнолыжного спорта. Здесь доступны 20 км современных трасс. В предстоящем зимнем сезоне планируется открыть также новую зону катания. Третья очередь канатной дороги, связывающая станции "Мир" и "Гарабаши" - самая высокогорная в стране. Ее высота - 3 тыс. 847 м. над уровнем моря.