В Дербенте прошел фестиваль современного искусства

Дербент в очередной раз доказал, что, несмотря на древность, открыт новому и не чужд самым современным веяниям в искусстве. В минувшие выходные здесь прошел фестиваль, на который съехались местные и приглашенные музыканты и художники, создающие свои произведения с помощью современных технологий.

Фестиваль символично назвали «Нарма» — это автохтонный сорт винограда. Площадками для встреч с прекрасным стали крепость Нарын-Кала, магалы — кварталы старого города, армянская церковь, где сегодня размещен Музей ковра, и винодельня «Дербент вино».

Гости фестиваля могли узнать, что такое интерактивная инсталляция и звуковая скульптура, посмотреть на муралы и проекции, послушать диджей-сеты и лекции о новых технологиях в искусстве, попробовать дербентское вино и блюда местных рестораторов.