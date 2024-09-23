Туристический бизнес Ставропольского края получил рекордные инвестиции

Глава Минтуризма Ставропольского края Андрей Толбатов сообщил, что туристическая отрасль региона привлекла инвестиции в размере 6 млрд рублей. Значительная часть этих средств будет вложена в строительство отелей, гостиниц и санаториев. Больше всего таких новых объектов планируют возвести в Кисловодске и Пятигорске.

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Чиновник уточнил, что за первые шесть месяцев 2024 года в Ставропольском крае началась реализация 12 новых инвестиционных проектов в санаторно-курортном и гостиничном направлениях. В частности, в Кисловодске и Пятигорске появились новые гостиницы и бутик-отели. Все это обеспечило менее полутысячи новых рабочих мест.

В беседе с корреспондентом «Интерфакса» Толбатов отметил, что в Ессентуках в этом году появилось новое колесо обозрения, а в Кисловодске, помимо строительства новых зданий, отреставрировали еще два старых. Они тоже будут использоваться в качестве отелей и гостиниц.

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