Золотое кольцо России: большой гид по городам знаменитого маршрута

Рассказываем, что посмотреть, попробовать и купить на память.

© Чемпионат.com

Золотое кольцо России – это увлекательный туристический маршрут, куда входят древние города Северо-Восточной Руси. Идея его создания возникла неожиданно. В 1965 году по заданию редакции «Советская культура» искусствовед и журналист Юрий Бычков на автомобиле поехал по городам Владимирской области. Задача путешественника заключалась в том, чтобы лучше познакомиться с местными городами, отыскать любопытные факты. Обычная поездка превратилась в настоящее приключение в славное прошлое.

Вдохновлённый незабываемыми впечатлениями, Юрий Бычков по своей воле дополнил изначальный список новыми населёнными пунктами. На ходу он придумал кольцевой маршрут, составляющий примерно 500 км. В 1967 году в «Советской культуре» вышел целый цикл публикаций, посвящённых необычному и занимательному путешествию по древним городам страны. В печати впервые прозвучало название маршрута: «Золотое кольцо», которое с лёгкой руки журналистов навсегда закрепилось в нашем историческом сознании.

25 мая 2013 года в Ярославле произошло знаменательное событие. Здесь был установлен памятный знак-символ «Нулевой километр Золотого кольца». Через три года Ярославль официально был признан столицей уникального туристического проекта. Путешествия по Золотому кольцу очень популярны – есть как автобусные туры, так и поездки по речному маршруту.

Маршрут Золотого кольца России проходит по девяти населённым пунктам: Сергиеву Посаду, Переславлю-Залесскому, Ростову Великому, Угличу, Ярославлю, Костроме, Иванову, Суздалю, Владимиру.

Кстати, можно самостоятельно составить маршрут посещения городов Золотого кольца России. Потому что осмотреть красоты каждого за короткий срок очень трудно.

Сергиев Посад

Сергиев Посад был основан в 1337 году. Он расположен в центрально-европейской части России, на Смоленско-Московской возвышенности. Несколько поселений вокруг Троице-Сергиева монастыря составили основу города. Его возникновение связано с именем русского святого Сергия Радонежского. В монастыре Сергиева Посада был крещён Иван Грозный. В 1682 году во время стрелецкого бунта здесь скрывался Пётр I. Сергиев Посад – единственный город Московской области, который входит в маршрут.

Главные достопримечательности: уникальный ансамбль Троице-Сергиевой лавры из более чем 50 архитектурных памятников. В его стенах русский художник Андрей Рублёв написал икону «Троица». На горе Волокуше, напротив лавры, располагается знаменитый на всю страну Музей игрушек, в его фондах хранится более 30 тысяч экспонатов. Сергиев Посад называют столицей кукольного «царства».

Что попробовать: калью утиную, напоминающую современный рассольник. Одно из популярных блюд у туристов – ушное из баранины с приятным и нежным вкусом. А на десерт стоит попробовать коврижку, испечённую монахами Троице-Сергиевой лавры, и отведать горохового киселя.

Что купить на память: легендарные загорские матрёшки. Фарфоровая посуда от народных умельцев местной фабрики, расположенной в селе Вербилки, отличается великолепной росписью. Александровские платки – это настоящие шедевры прикладного искусства, которые пользуются большим спросом.

Переславль-Залесский

Переславль-Залесский был основан в 1152 году князем Юрием Долгоруким как будущая столица Северо-Восточной Руси. Он расположен в северо-восточной части Клинско-Дмитровской гряды на Плещеевом озере. Переславль-Залесский – родина великого правителя князя Александра Невского. В далёком прошлом город представлял собой хорошо укреплённую крепость. И в течение своей бурной истории шесть раз подвергался разрушительному разорению.

Главные достопримечательности: Спасо-Преображенский собор – почти ровесник города. Он является историческим памятником, сохранившим былое великолепие. Любимое место местных жителей – «Дом Берендея», где можно отдохнуть. Немалый интерес вызывает музей крестьянского дизайна «Конь в пальто», в котором собраны редкие этнографические материалы. А ещё Музей утюга, расположенный в бывшем купеческом доме.

Что попробовать: царскую рыбу ряпушку, копчённую на вишне и яблоках. Экзотическим лакомством считается селёдочное мороженое, которое прекрасно идёт под лучок, чёрный хлеб и горячий картофель. Розовый шоколад – редкая сладость, обладающая особым вкусом. Более десятка видов местного кваса, приготовленного по старинным рецептам, утолят жажду.

Что купить на память: расписные детские игрушки и посуду местных гончаров, которая обладает высокой прочностью. Среди туристов большим спросом пользуются старинные утюги и медные самовары. В качестве отличного съедобного подарка можно привезти близким знаменитую сушёную ряпушку.

Ростов Великий

Ростов Великий был основан в 862 году. Он расположен в Ярославской области, на берегу озера Неро, возраст которого — более полумиллиона лет. Местные до сих пор верят, что на его дне лежат несметные сокровища, принадлежащие Золотой Орде. Князьями Ростова Великого, считавшегося оплотом Северо-Восточной Руси, поочерёдно были великие исторические личности – Ярослав Мудрый и Владимир Мономах.

Главные достопримечательности: музей-заповедник «Ростовский кремль», представляющий историческую ценность. В его залах насчитывается свыше 180 тысяч редких экспонатов. Архитектурно-художественный ансамбль бывшего Спасо-Яковлевского монастыря – это уникальное сооружение, гармонично сочетающее в себе различные стили. И обязательно стоит посетить Музей баклуши, где вы познакомитесь с историей создания знаменитой расписной русской ложки.

Не оставьте без внимания фабрику «Ростовская финифть», на территории которой есть музей. Финифть – это уникальный древнерусский народный промысел по миниатюрной живописи, традиции которого сохранились до сих пор. Эмалевые изделия выполняются художниками и ювелирами. Кстати, любой желающий может пройти мастер-класс и самостоятельно изготовить украшение или миниатюру.

Что попробовать: местная уха из рыбы, выловленной в озере Неро, отличается особым вкусом. Луковый мармелад, вятские огурчики, пирожки-дорожки с различной начинкой известны многим любителей отменной еды. Квас Романовский не только вкусен, но ещё и полезен.

Что купить на память: посуду, статуэтки, колокольчики, детские игрушки-свистульки – настоящие произведения искусства из знаменитой ростовской чернолощёной керамики. Баночка лукового варенья, приготовленного по особому рецепту, – приятный сувенир к чаю для домашних.

Углич

Углич был основан в 937 году псковским боярином Яном Плесковичем. Расположен город на берегу Волги, где река делает изгиб. Отсюда исходит и название города. В XV веке Углич при князе Андрее Большом значительно окреп и стал важным экономическим центром. Он пережил Смутное время и несколько раз был разрушен.

Главные достопримечательности: Угличский кремль, построенный в 1492 году. В этом каменном здании когда-то находилась палата дворца удельных князей. Спасо-Преображенский собор был воздвигнут без единой колонны. Он считается архитектурным памятником XVIII века. Музей «Мифы и суеверия русского народа», где вы познакомитесь с птицей Сирин, которая жила на «мировом дереве».

Что попробовать: угличскую копчёную колбасу из говядины, срок хранения которой – два года. Штребли – кушанье из теста с фаршем, рыбная запеканка обладают неповторимым вкусом. Угличские медовые пряники пекутся по старинным рецептам и считаются традиционным лакомством местной кухни.

Что купить на память: декоративные кошельки из бересты, керамическую посуду, украшенную народными узорами. Большим спросом у туристов пользуется одежда изо льна: мужские рубахи и женские сарафаны.

Ярославль

Ярославль был основан 3 августа 1010 года. Город возник на территории языческого поселения Медвежий Угол. Князь Ярослав Мудрый поначалу воздвигнул здесь деревянный храм. Город расположен на месте слияния рек Волга и Которосль. В 1612 году Ярославль стал временной столицей России: здесь собиралось народное ополчение под предводительством Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского. Кстати, именно Ярославль стал местом находки знаменитого «Слова о полку Игореве».

Главные достопримечательности: до наших дней сохранились многие исторические памятники архитектуры. Это храм Иоанна Предтечи, построенный в 1687 году. Он находится в посёлке Толчково и считается единственным в стране сооружением с 15 куполами. Спасо-Преображенский монастырь был воздвигнут в 1213 году. И центральный собор на его территории сохранил былое великолепие. Церковь Ильи Пророка, украшенная уникальными фресками. Ландшафтный парк на Стрелке с набережной, на которой бьют фонтаны, установленные в один ряд, – любимое место отдыха местных жителей.

Что попробовать: рыбный пирог с крупой и солёным судаком, который запекался в тесте целиком. А тушённые в молоке грибы с чесноком и луком – это просто кулинарный шедевр ярославской кухни. Очень вкусен местный сыр с кислинкой, которым всегда угощают туристов.

Что купить на память: изящный сервиз из фарфора с узором «кобальтовая сетка». Заварочный расписной чайник – один из самых оригинальных сувениров. Мягкие игрушки, изготовленные ярославскими мастерицами. Конфеты ручной работы в виде символа города – медведя.

Кострома

Кострома была основана в 1152 году князем Юрием Долгоруким. Город расположен на обоих берегах Волги. Битва на реке Чуке и бессмертный подвиг Ивана Сусанина – это одна из страниц истории славного прошлого Костромы. Примечательно, что на её территории в 1614 году прошла первая перепись в России посёлков, деревень и монастырей.

Главные достопримечательности: Терем Снегурочки, посетив который, как будто попадаешь в мир прекрасной русской сказки. Особый интерес представляет «Ледяная комната», где всё изготовлено из прозрачного льда. Экскурсия по музею-заповеднику «Костромская слобода» никого не оставит равнодушным. Под открытым небом здесь находятся уникальные образцы народного творчества. Древние деревянные храмы, крестьянские дома и различные постройки из далёкого прошлого – это настоящие памятники древнерусской архитектуры.

Что попробовать: косулю с грибами и черносливом. По словам гостей города, это блюдо по своим вкусовым качествам не имеет себе равных. Федуловы пирожки с разной начинкой – непременное угощение местной кухни. Костромская кутя – каша из чечевицы считается лучшим гарниром к любому мясу.

Что купить на память: шкатулки, чарки, солонки, блюда с красносельской сканью. Браслеты, кольца, печатки и серьги из серебра, которые изготовлены при помощи техники горячей эмали. Петровские глиняные игрушки придадут домашнему интерьеру особый вид.

Иваново

Иваново-Вознесенск был основан 2 августа 1871 года. Город расположен на берегу реки Уводи. В прошлом веке Иваново-Вознесенск стал «ситцевым царством». Именно сюда в 1812 году после пожара в Москве переместились фабрики текстильной промышленности. В 1932 году город немного изменил название. Теперь на карте страны он закрепился как Иваново.

Главные достопримечательности: Введенский монастырь, расположенный в центре Иванова, является памятником архитектуры начала XX века. Немалый интерес вызывает единственный в России Музей невесты. Любимым местом жителей города и туристов считается набережная близ реки Уводь. Музей ивановского ситца – ещё одна достопримечательность, где можно своими глазами увидеть все экспонаты, рассказывающие об эволюции текстильной моды.

Что попробовать: фритюрный пирог с телячьим фаршем и «слоёнку», которую называют ещё царским калачом, испечённую из муки особого сорта. Очень ароматен и вкусен луковый суп. Свекольные пряники отлично идут с круто заваренным чаем.

Что купить на память: постельное бельё, жаккардовые скатерти, полотенца-фартуки из натурального хлопка. Местное мыло, сделанное по старинным рецептам, полезно для здоровья кожи и пользуется большим спросом у гостей города. Палехская шкатулка изготовлена искусными мастерами, которые вложили в неё свою душу и талант.

Суздаль

Суздаль был основан в 1024 году. И первоначально представлял собой мысовую деревянную крепость. Город расположен на реке Каменка. Любопытно, что в Суздале нет небоскребов и действует официальный запрет на их строительство. Кроме того, здесь до сих пор не построена железнодорожная станция.

Главные достопримечательности: Суздальский кремль, построенный в X веке. Уникальный архитектурный памятник старины находится под охраной ЮНЕСКО. Архиерейские палаты представляют собой комплекс жилых и подсобных строений, соединённых между собой крытыми галереями и потайными лестницами. Нескучный музей «Изба Трактир» находится вблизи Торговых палат.

Что попробовать: мясо, приготовленное в квасе, и рыбу по-монастырски. Суздальская кулебяка – кушанье, которым гордится местная кухня. В горячем виде она просто объеденье. А яблоневый напой с резким, но приятным вкусом отлично утоляет жажду.

Что купить на память: хрустальную посуду или люстру высокого качества. Лоскутные изделия от местных мастериц – пледы и одеяльца. И стоит привезти домашним баночку суздальского огуречного варенья.

Владимир

Владимир был основан в 990 году князем Владимиром Святославичем. В течение нескольких веков он был столицей России. Город расположен в центральной части Восточно-Европейской равнины, на реке Клязьма. Владимир за всю свою историю несколько раз подвергался сильным пожарам. Кстати, город считается самой крупной точкой маршрута Золотого кольца.

Главные достопримечательности: три памятника архитектуры включены в список Всемирного наследия ЮНЕСКО – Успенский собор, Дмитриевский собор и Крепостные Золотые ворота. Музей хрусталя в Троицкой церкви хранит в своих залах настоящие произведения искусства, созданные мастерами стекольного дела. Город славится своими необыкновенными пряниками. И в местном музее можно познакомиться с историей создания этого кондитерского лакомства.

Что попробовать: пирожки владимирские с рыбной начинкой. Местная тюря – холодный суп, обладающим неповторимым вкусом. Вишнёвый десерт с бисквитом считается изысканным лакомством от владимирских кондитеров. И обязательно отведайте кашу-пучалку из гороха, томлённую в глиняном горшочке в русской печи.

Что купить на память: оригинальные плетённые из лозы вазы, картины и даже предметы мебели. Искусно изготовленная местными умельцами весёлая баба-ёжка – приятный сувенир не только для детей.