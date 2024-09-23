Летняя навигация на реке Амур завершится во второй половине октября. После этого теплоходы перестанут ходить из Благовещенска в Хэйхэ, сообщается на сайте правительства Амурской области.

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"Теплоходы из Благовещенска в Хэйхэ перестанут ходить во второй половине октября. <…> Традиционно летняя навигация по реке Амур заканчивается в период 25-28 октября", - говорится в сообщении.

Оператор международных перевозок "Пассажирский порт "Амурассо" готовится к работе в межсезонье, проводит техническое обслуживание транспорта для осуществления пассажирских перевозок между Благовещенском и Хэйхэ.

Отмечается, что в 2024 году самая высокая активность российских туристов, отправившихся в Китай на теплоходах, была зафиксирована в августе. В этот месяц из Благовещенска в Хэйхэ направились почти 35 тыс. пассажиров, в июле - более 30 тыс. В июне теплоходом воспользовались 23 тыс. человек, в мае - 18 тыс. Наиболее востребованным у туристов был утренний первый рейс в 09:00.

После закрытия навигации на реке в период ледостава для преодоления Амура будут использовать суда на воздушной подушке.