В Тюмени откроют бизнес-центр с гостиницей до 2028 года

В Тюмени на улице Мориса Тореза до 2028 года откроется бизнес-центр с гостиницей. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе Главного управления строительства региона.

Площадь земельного участка составляет 14,4 тысяч квадратных метров, а комплекса — 51 тысяча квадратных метров. При этом 25 тысяч квадратных метров займут гостиничные номера. Здание переменной этажности разделено на 9 блок-секций: с первой по третью — пятиэтажные, с четвертой по девятую — шестиэтажные. Также в планах устройство подземного паркинга на 270 мест, пишет РБК Тюмень.

Бизнес-центр будет рассчитан на 459 человек. Завершить строительство планируют весной 2028 года.

УралПолитRuотмечает, что проектная документация, подготовленная организацией «Реконструкция-2000К», получила положительное заключение госэкспертизы в конце мая текущего года.