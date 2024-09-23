Музей дома Романовых планируется открыть в Вологде

Музей будет рассказывать о периоде пребывания в городе четырех великих князей дома Романовых.

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«Сейчас в федеральном историко-культурном туристическом проекте "Императорский маршрут" 31 регион. Проект в России развивается успешно при содействии региональных властей, музейного и научного сообщества. Например, в Вологде отреставрировали старинное здание в центре города. В нем планируется мемориальный музей, посвященный Императорскому дому Романовых», - цитирует РИА Новости председателя наблюдательного совета фонда содействия возрождению традиций милосердия и благотворительности «Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество» (ЕСПО) Анну Громову.

Великие князья Павел Александрович, Дмитрий Константинович, Николай Михайлович и Георгий Михайлович были отправлены в ссылку в Вологду, а затем расстреляны в Петропавловской крепости в Санкт-Петербурге в 1919 году.

Музей планируется открыть в рамках федерального историко-культурного туристического проекта «Императорский маршрут». Сейчас проект реализуется в 31 регионе России при поддержке Министерства культуры РФ и Министерства экономического развития РФ. В городах проходят выставки, посвященные князям, создаются мемориальные музеи.

Фонд содействия возрождению традиций милосердия и благотворительности «Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество» создан в 2011 году. Он реализует программы в области просвещения и благотворительности, поддержки отечественной культуры, изучения исторического наследия.