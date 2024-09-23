Россию с начала 2024 года посетило более 2,3 миллионов интуристов

Более 2,3 млн иностранных туристов посетило Россию с начала 2024 года, сообщила пресс-служба Минэкономразвития РФ со ссылкой на директора департамента многостороннего экономического сотрудничества и специальных проектов министерства Никиту Кондратьева.

"Туризм - один из наиболее динамично развивающихся секторов мировой экономики. Россия становится все более привлекательной для иностранных граждан. С начала 2024 года уже более 2,3 млн иностранных туристов посетило разные уголки нашей страны", - говорится в сообщении.

По словам Кондратьева, важно продвигать новые туристические направления и поддерживать местное предпринимательство для роста экономического благосостояния.

Глава департамента МЭР посетил ежегодную встречу министров туризма "Группы двадцати" в городе Белена. Помимо стран "двадцатки" в мероприятии приняли участие представители из 16 приглашенных стран и международных туристских организаций. Стороны согласовали министерскую декларацию, в которой закреплены российские приоритеты и подходы к повышению качества туристкой инфраструктуры, цифровизации туристских продуктов и формированию программ продвижения.

Как отметил Кондратьев, результатом мероприятия стала разработка ряда инициатив, посвященных вопросам устойчивого развития, профессионального обучения и финансирования проектов в сфере туризма. Реализация этих инициатив будет способствовать увеличению вклада туризма в мировой ВВП, привлечению инвестиций в туристическую инфраструктуру, а также развитию устойчивых видов туризма.

Следующая встреча министров туризма "Группы двадцати" пройдет в 2025 году под председательством ЮАР, добавили в МЭР.