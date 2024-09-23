В Краснодар вырос турпоток в 2024 году

В 2024 году турпоток в Краснодар составил 670 тыс. человек, что на 12% больше аналогичного периода прошлого года.

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Наиболее популярным местом у туристов является исторический центр, где много достопримечательностей, точек общепита, а также религиозных объектов. Здесь же проходят основные экскурсионные маршруты.

Кроме того, гости краевого центра не могут обойти вниманием стадион и парк Краснодар, пишет «Ъ-Кубань».

Напомним, осенняя атмосфера принесла парку «Краснодар» шестую строчку рейтинга. Локация привлекает туристов редкими деревьями.

Добавим, аэропорт Сочи запустил опрос о необходимости вертолетных рейсов в Краснодар. Потенциальных пассажиров идея радует, а цена — смущает.