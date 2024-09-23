На Азовском побережье Запорожской области собираются строить отели

Первый туроператор въездного туризма в Донецкой Народной Республике "Корпорация путешествий и туризма "Донавиа" намерен строить, восстанавливать и арендовать базы отдыха и отели на Азовском побережье Запорожской области. Об этом ТАСС рассказала директор структурного подразделения "Донавиа" Олеся Казанцева.

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"Мы планируем арендовать объекты размещения на побережье в Запорожской области. Если нам предоставят возможность, мы готовы строить свои детские лагеря, строить свои базы отдыха. Мы готовы взять под восстановление объекты размещения, вложить туда свои ресурсы, свой опыт, создать, подготовить и развивать здесь инфраструктуру. Если будет возможность, два-три объекта каждый год мы готовы брать - и детские, и взрослые", - сообщила Казанцева.

Она подчеркнула, что поступает достаточно много запросов на размещение на курортах Приазовья Запорожской области от предприятий ДНР и ЛНР. Особенно много заявок на размещение сотрудников летом, во время отпусков.

"Люди в отпуск ездят, в прошлом году мы брали под них базы в Крыму и очень удачно отработали схему, теперь хотим сделать тоже самое здесь, поближе. Кроме того, на летние каникулы очень нужны детские лагеря", - сказала Казанцева.

По ее оценкам, туроператор "Донавиа" способен организовать поездки от предприятий Донбасса и рядовых туристов для порядка 2 тыс. человек в год. Директор подразделения добавила, что вопрос передачи в управление, аренды или строительства объектов размещения уже прорабатывается властями Запорожской области.