Почему село Новый порт должен увидеть каждый

Село Новый Порт — населенный пункт на побережье Обской губы на Ямале, почти отрезанный от цивилизации. Из-за труднодоступной местности добраться туда можно либо на вертолете, который летает несколько раз в неделю, либо на теплоходе на морской подушке — и то далеко не всегда. Для любителей Севера и тех, кто хочет побывать в удаленных и труднодоступных уголках России, местный библиотекарь, уроженка села Анна Крейда подготовила аудиоэкскурсию, где рассказала про самый большой в мире мерзлотник, местный рыбзавод, здания посреди тундры, превращенные художниками в арт-объекты и многое другое. В беседе с «Лентой.ру» уроженка села рассказала, что уникального в отдаленном портовом населенном пункте на севере России, почему его обязательно нужно посетить туристам и как это сделать.

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«Лента.ру»: До того, как вы стали заведующей Новопортовской библиотекой, вы работали в детском саду и школе-интернате. Как так получилось, что в итоге вы решили рассказывать о малой родине туристам?

Анна Крейда: Я работала в детском саду только вначале, после училища, потом я десять лет была в школе-интернате воспитателем и четыре года работала художественным руководителем в Доме культуры. Когда освободилось место библиотекаря, я перешла туда. Библиотечная система сейчас стала уже ближе к культурно-досуговой деятельности. Помимо выдачи книг, мы занимаемся и развлечением населения и проводим различные мероприятия: посиделки, творческие встречи. Финансовых возможностей у нас мало, поэтому мы стали писать грантовые проекты, среди которых как раз экскурсия по селу Новый порт. У меня уже это где-то пятый по счету грант из выигранных.

Расскажите про авторский экскурсионный маршрут по поселку «Пешим ходом». Как вы его придумали?

Маршрут экскурсии у нас разработан был еще к 100-летию села в 2021 году. Точка отсчета — это центр поселка, главная площадь села, где находится Дом культуры и администрация. Маршрут не полностью охватывает поселок — только главные его улицы.

Не так давно у нас было 100-летие поселка. Для этого собирался материал об истории поселка, об организациях, о людях. Его передавали в библиотеку местные жители — кто-то приносил свои фотографии, старые какие-то воспоминания собирались. К нам приглашали старожилов, которые уже уехали из Нового Порта. Как известно, библиотека — это хранилище книг и знаний, поэтому это все скапливалось

Ну и на основании этого мы подумали, почему бы не сделать такую экскурсию? Тем более что в последнее время в поселок много людей новых приезжает. На днях к нам впервые прибыл круизный лайнер с туристами.

Кстати, как обычному человеку добраться до Нового порта, например, из Москвы?

От Москвы можно добраться поездом до Лабытнанги. А от Салехарда до Нового Порта уже на воздушных перевозках, с помощью вертолета. В период навигации, которая открывается в июле и длится до начала октября, можно доплыть до Нового Порта на теплоходе.

Звучит непросто. А ради чего туристы проделывают такой путь?

Одна из главных достопримечательностей Нового Порта — это мерзлотник. Он представляет из себя достопримечательность в вечной мерзлоте. Это холодильное помещение, которое вырублено в земле, его работа поддерживается с 60-х годов прошлого столетия.

Это хранилище, вырубленное на берегу под землей. Его спроектировал ссыльный немец из Ленинграда, строительство началось в 50-м году. Строительство велось вручную: лопатами, кирками. Вырубал землю и вывозили ее на лошадях. И потом велась штукатурка — строители перемешивали снег с водой и штукатурили этим стены

Так как там минусовая температура, стены при постройке замерзали — они походили на поверхности, покрытые снежинками. Пол там заливали водой, чтобы он гладкий был, потому что рыбу возили на деревянных санях вручную.

Предпосылкой появления этого мерзлотника было то, что в то время очень много ловилось рыбы и было негде хранить. Ее отправляли, например, в рыбоконсервные заводы. И в связи с тем, что рыбы стали ловить много, понадобилось помещение для ее хранения. Мы дали такое задание инженеру, он его спроектировал. Мерзлотник сейчас работает. Ту рыбу, которую у нас вылавливают зимой и весной, привозят туда и хранят.

И туристы могут это увидеть своими глазами изнутри?

Да. Но пока мерзлотник еще не работает так, чтобы туристу туда можно было прийти в любое время — об этом нужно заранее договариваться.

Для путешественников подготовлена культурная программа — фольклорная группа проводит обряд очищения огнем по немецкому обычаю. Туристы проходят через огонь, очищаются дымом очищаются, а затем заходят на экскурсию в мерзлотнике. Его протяженность составляет около одного километра.

А какая температура внутри мерзлотника?

Примерно минус 10 — минус 15 градусов.

Сейчас там хранится рыба?

Да. Вообще здесь до сих пор функционирует новопортовский рыбозавод, который был когда-то градообразующим предприятием. То есть сначала образовался завод, а потом уже все структуры — детский сад, бани, ясли, школа — они все были в подчинении рыбозавода. Но постепенно, когда у нас СССР распался, у каждого своя организация появилась. Сейчас в селе работают школа, детский сад, пожарная часть. Рыбзавод, конечно, уже не в том масштабе функционирует, как это было в годы Советского Союза. Если тогда ловили и среднюю, и крупную рыбу, изучали водные ресурсы, то сейчас этого нет. Сейчас ловят только селедку — корюшку и ряпушку.

Помимо рыбзавода и мерзлотника, о каких еще достопримечательностях вы рассказываете в ходе экскурсии?

Рассказываем про стенографию и памятники. У нас, например, есть постамент Утес — маленький небольшой теплоходик, который стоит на причале нашем как достопримечательность. То есть это живой памятник — он перевозил людей с пассажирского теплохода на протяжении 40 лет, если не больше. Он перестал ходить последние пять-шесть лет.

У нас теплоходы близко к берегу не подходят. И сейчас быстроходные суда, которые ходят по перевозке людей, они тоже не подходят к берегу. Сейчас перевозит людей с теплохода до берега другой катерок. Для этого есть причал в бухте в нескольких километрах от берега, где пассажиры пересаживаются на маленькое судно и направляются к берегу.

А какое для вас самое интересное и аутентичное место в Новом Порту?

Конечно, мерзлотник — он уже объект регионального назначения. Там на территории, наверху расположен парк, организовано культурное место отдыха для людей. У нас ежегодно высаживаются ели, маленькие какие-то декоративные растения. Хотя здесь же тундра и вечная мерзлота — земля до конца не растаивает.

Из этого парка можно дойти до площади Дома культуры, памятника войнам, погибшим в Великую Отечественную войну, которые ушли на фронт из поселка. Можно дойти до таблички «Я люблю Новый Порт» и сфотографироваться. И еще стела Новый Порт, эскиз которой разработал школьник в свое время.

Помимо тех мест, которые вы упомянули, наверняка есть еще какие-то достопримечательности, о которых знают только местные?

У нас поселок практически весь снесен. Из объектов исторической значимости у нас ничего не осталось — кроме, наверное, маленьких маяков, которые стоят на окраине поселка. До них можно пешком дойти и посмотреть.

Изначально была задача на государственном уровне найти, видимо, на полуострове Ямал удобную бухту для морского порта. И вроде как они ее нашли, дали громкое название — «Новый Порт». Но наша бухта же находится в Обской губе, где штормы и ветра. Поэтому выбранное место оказалось непригодным.

Когда поселок только начинал свое существование, в 20-30-ых годах, жилья не было, поэтому люди жили в землянках. Поселок в основном был и переселенцев, и местные жители, коренное население — это ненцы. Когда работал полную меру рыбзавод, очень много было приезжих. И люди оставляли рассказы о том, происходило в поселке. Те, кто занимается историей нашего округа, сидят в архивах, в документах

А что было потом, как поселок развивался дальше?

Начал развиваться сначала рыбный промысел, потом на фоне этого завода образовалось два колхоза оленеводческих. В Новом Порту сделали коровник, была построена хорошая пекарня. Началась кооперация — надо же было обеспечивать продуктами питания, жильем. По просьбе зимовщиков открыли школу, которой около 90 лет, — у нее своя интересная история. И открыли детский сад и ясли, которые находились чуть ли не в конторе завода.

Поселок сейчас полностью обновленный. Последние десятилетие почти до основания снесено ветхое жилье, строятся современные благоустроенные дома, людей переселяют. До этого поселок был весь деревянный. Даже мой дом, где я жила в детстве, снесен — ничего не осталось. Не осталось и вышеупомянутых землянок — они были даже двухъярусные, их рыли в береговой зоне. Но берег осыпается, поэтому все это исчезло.

В поселке современные художники рисуют муралы. Где можно увидеть их рисунки и что они из себя представляют?

С 2015-го года в поселке в августе и сентябре проходил графический фестиваль. В Новый Порт приглашают художников из разных городов. Нынче летом были из Санкт-Петербурга, в другие города — Урал, Нижневартовск, Екатеринбург. Когда художники из Санкт-Петербурга приезжали в начале июля, мы с ними тоже общались — я давала им старые архивные книги, они изучали историю ненецкого народа, на основании чего потом делали свои рисунки.

У нас после фестиваля появилось несколько интересных картин на тему Севера на зданиях. В частности, Дом культуры у нас расписан, старое здание начальной школы расписано. В этом году еще три новых мурала появилось. Я их еще не видела — наверное, маршрут экскурсии из-за их появления придется подкорректировать.

А что рисуют художники на зданиях?

Рисунки на северную тему. На Доме культуры изображены танцующие ненецкие девочки и олени. На фасаде начальной школы рисунок «Сияние», на жилых домах у нас есть морж, птица счастья.

Что самое главное вы хотели бы донести до туристов рассказом о Новом Порте?

То, что поселок имеет свою вековую историю, то, что здесь живут замечательные люди. В нашей школе учился первый ненецкий поэт Леонид Лапцуй, который известен по всей стране. В каждом населенном пункте есть люди, которые любят свой поселок и развивают

И тот же первый ненецкий поэт Леонид Лапцуй, он очень много написал стихотворений, пусть о школе, о людях, которые были связаны с геологией. У нас и улица названа именем Папули Вануйто — первый ненецкий простой человек, который принял революцию и защищал бедняков. Для поселка много что сделал — чтобы именно ненцы приходили работать в поселок. Это тоже немаловажная веха.

После нашего интервью наверняка найдутся люди, которые захотят посетить село Новый Порт. Как и где они могут найти вашу аудиоэкскурсию?

Пока проект еще не запущен — он начал разрабатываться только месяц назад. Все портативные устройства для аудиоэкскурсий приобретены, вся информация туда занесена. Но сейчас, например, как я говорила, приезжал туристический круизный лайнер, там было более 100 человек, а устройств для них мало…

Также планируется создать страницу в Telegram для публикации аудиоэкскурсии. Сейчас еще разрабатывается карта маршрута. Она будет яркой, красочной — художники ее расписывают, указывают интересные места. Каждый турист сможет забрать ее с собой.

Но тем это и замечательно для туристов, искушенных уже большими городами.

Да, посмотреть как бы на старинный поселок, который уже выглядит как новый.

У нас еще в 2007 году была интересная история. Житель тундры нашел полностью сохранившуюся тушу мамонтенка. Он сейчас хранится в музее имени Шимановского в городе Салехард, а в районном музее муляж. А вот в самом поселке про него ничего нет — об этом если только рассказывать людям самому

Есть ли у вас дальнейшие планы по развитию туристического маршрута по Новому Порту? Или, может, новые проекты, связанные с населенным пунктом?

Было бы неплохо, допустим, в той же школе — у нее большая, интересная история — найти человека, который мог бы в любое время провести по школе экскурсию. Рассказать о выпускниках, проектах, которые проходят. Также и садики — чтобы человек мог в свободном доступе зайти. Это же все объекты под охраной.

Тот же тот же рыбзавод, тот же мерзлотник — чтобы было возможно не только в Доме культуры взять портативное устройство для экскурсии, но и в самих крупных социальных объектах населенного пункта. Это же не только для туристов будет экскурсия — это и для жителей поселка. У нас очень много приезжих, которые не знают историю Нового Порта.

Что лично для вас село Новый Порт?

Моя малая родина с большой историей. Я родилась и выросла практически в поселке. Окончила школу, получила начальное образование, работала там и до сих пор живу.

Толчок изучения истории нашего поселка нам дал педагог истории, русского языка. Она пришла в класс и спросила: почему живете в поселке и даже не знаете, кто такой Папуля Вануйто, чьим именем названа улица? Мы действительно об этом даже не задумывались, как и все школьники. И учительница нас подтолкнула, дала задание поискать информацию о Вануйто — у нас весь класс загорелся. И интересную информацию я тогда нашла в книге, что именно название «Новый Порт» нашему поселку дал Ленин.

Надо же как-то эти знания передавать нашему младшему поколению. Сейчас время совершенно другое. То есть если мы не расскажем о нашем поселке, то они сами уже не будут этим интересоваться.

Поэтому мы планируем экскурсии провести на базе школы, детского сада. Хотя бы для начала не только для приезжих, а для наших, для своих. Может, кто-то из жителей захочет пройти по поселку. Лично мне его самой нравится смотреть поселок и думать: "О,здесь на этом месте стоял мой дом. А сейчас что здесь?". Это же тоже интересно

А что сейчас на месте вашего дома?

Стоит электростанция газовая.

Почему Новый порт должен увидеть каждый?

У нас все поселки на Ямале уникальны, все красивые. Но самая главная достопримечательность у нас это мерзлотник. Турист может приехать в Новый Порт на самые главные поселка нашего села — День оленевода и День рыбака.

День оленевода —это очень такой яркий, красочный национальный праздник. Он проходит в апреле — это у нас еще зима, еще такой яркий, белоснежный, то есть чистый белоснежный снег. Тундровики приезжают на своих оленьих, проходят национальные спортивные состязания. День рыбака проходит в начале июля. Проходит конкурс национальной одежды, разные активности. В прошлом году пытались поставить мировой рекорд по жарке корюшки. Каждый год мы придумываем изюминку, чем можно удивить людей.