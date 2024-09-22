Сколько тратят российские туристы на отдых

На вопрос «Сколько вы в этом году потратили на отдых (на человека)?», предложенный подписчикам тг-канала «Крыша ТурДома» в четверг, 19 сентября, 32% участников опроса назвали сумму свыше 200 тыс. руб. А 28% – от 100 до 200 тыс.

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С учетом того, что 10% выбрали вариант «Провел отпуск на даче», а 6% не дали значимого ответа, доля тех, кто израсходовал суммы от 100 тыс. руб. и более, превышает 70%.

В сумму от 50 до 100 тыс. руб. на одного удалось уложиться 16% респондентов, а от 25 до 50 тыс. руб. – 5%, менее 25 тыс. руб. потратили лишь 3%. За 3 дня в опросе приняли участие почти 4,3 тыс. человек.

В комментариях справедливо отмечают, что аудиторию тг-канала, помимо профессиональных участников туррынка, составляют активные путешественники, большинство из которых вряд ли выбирают наиболее дешевые варианты отдыха, ориентируются на оптимальное соотношение цены и качества. Поэтому не исключено, что в среднем по стране цифры трат туристов несколько скромнее. Однако и тот факт, что отдых дорожает, отрицать нельзя. Растет и стоимость авиабилетов, и цены на размещение, причем не только за границей, а и в России: неделя в популярных гостиницах Анапы 4–5*, предлагающих востребованную концепцию «все включено», даже не на пике летнего сезона обходится дороже 200 тыс. руб. за двоих.

Что же касается туров за рубеж, то ввиду их удорожания структура спроса меняется – растет доля обеспеченной путешествующей публики, которая выбирает люксовые отели и комфортные перелеты. Этот тренд учитывают и туроператоры – они усиливают отделы, специализирующиеся на работе с премиальной клиентурой, кроме того, некоторые компании ставят за границу чартеры на лайнерах, все места в которых класса бизнес.