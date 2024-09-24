Ростовская область вошла в топ мест, где туристы загадывают желания

Ростовская область, 24 сентября 2024. DON24.RU. Ростовская область вошла в топ мест, где, по легендам, можно загадать желание. Рейтинг составили аналитики сервиса Туту.ру.

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В Ростовской области место для загадывания желаний находится в станице Старочеркасской. Там до сегодняшних дней сохранилось много достопримечательностей, связанных с казаками. Одна из них – Ефремовское подворье.

«В подворье ведут Святые ворота: легенда гласит, что, если под ними пройти, можно искупить грехи и исполнить самые сокровенные желания», – пишет источник.

В топ также вошли Банковский мост в Санкт-Петербурге, Буддийские дацаны в Бурятии, Сейдозеро в Мурманской области, Автомобильный мост через Волгу в Саратовской области, Национальный парк «Красноярские Столбы», гора Светелка в Самарской области и другие.