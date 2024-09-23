«Двести тысяч впустую». Туристка раскритиковала отдых в Сочи

Россиянка раскритиковала отдых в Сочи, на который потратила 200 тысяч рублей. Она отметила, что осталась недовольна питанием в пятизвездочном отеле в центре города, а непогода стала причиной разочарования отдыхом в Красной Поляне.

«Затраты в 200 тысяч – оно того не стоило. Очень много денег было потрачено впустую, и наши ожидания не оправдались», – передает слова туристки дзен-канал «Тонкости туризма».

Россиянка пожаловалась на скудное питание в пятизвездочном отеле в центре Сочи. Не впечатлил туристов и отдых в Красной Поляне. Из-за непогоды многие услуги не действовали, а туристическая площадка была меньше, чем в прошлом году.

Попытка покататься верхом на лошадях также не увенчалась успехом. По словам туристки, оператор телефонной линии ответил на звонок по-хамски.

Ранее турэксперт раскрыл актуальные направления для отдыха в октябре. Россияне активно продолжают бронировать туры.