Пассажира не устроила компенсация за отсутствие питания на рейсе

Подписчица тг-канала «Кыша ТурДома» сообщила нам о конфликтной ситуации с авиакомпанией S7 Airlines.

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Евгения со своим двухлетним ребенком летела из Братска в Москву. Продолжительность рейса более 5 часов, в стоимость входило горячее питание, но на борту его не предоставили – перевозчик сослался на проблемы с кухней. В качестве компенсации предложил 1000 миль.

«Я платила за билет рублями, а не милями. Отправляла в авиакомпанию претензию заказным письмом, но ответа так и не получила», – пишет пассажир. «Рассчитывая, что в самолете будут полноценно кормить, я не брала с собой еду для ребенка. Но на борту малышу предложили только немного фруктов и пастилу, долгое время он оставался фактически голодным. Кроме нас, на рейсе были и другие пассажиры с маленькими детьми», – рассказала корреспонденту портала TourDom.ru Евгения.

По ее словам, летает она нечасто, раз в несколько лет, поэтому воспользоваться компенсацией в виде миль S7 вряд ли сможет.

Согласно Федеральным авиационным правилам перевозчик должен предоставлять горячее питание на рейсах продолжительностью более 3 часов. Как поясняет юрист Альянса туристических агентств Мария Чапиковская, в соответствии с общими нормами законодательства о защите прав потребителей при оказании услуг с недостатками пассажир вправе потребовать соразмерного уменьшения их стоимости, а также компенсации морального вреда. Доказательствами могут служить претензионная переписка либо установление факта нарушения госорганом, если пассажир направит жалобу в транспортную прокуратуру. Как полагает юрист, в случае судебного разбирательства есть перспективы добиться денежной компенсации.

Портал TourDom.ru направил запрос в S7 с просьбой разъяснить, почему пассажиру предложен лишь вариант возмещения милями.