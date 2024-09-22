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Туроператор Донбасса будет развивать межрегиональный корпоративный туризм на Азовском море

Первый туроператор въездного туризма в Донецкой Народной Республике "Корпорация путешествий и туризма "Донавиа" намерен развивать межрегиональный корпоративный туризм на Азовском побережье Запорожской области. Об этом ТАСС рассказала директор структурного подразделения "Донавиа" Олеся Казанцева.

На Азовском море будут развивать межрегиональный корпоративный туризм
© globallookpress.com

Туроператор организовал серию трехдневных информационных туров для представителей профсоюзных организаций и предприятий ДНР и ЛНР. Их цель - ознакомление с объектами размещения на Азовском побережье Запорожской области и дальнейшая организация корпоративных поездок, в частности, в курортный город Бердянск. В рамках инфотуров с курортной инфраструктурой Запорожской области ознакомится более 100 человек.

"Запорожское направление очень популярно у туристов ДНР и ЛНР. Идеальное расположение - из наших регионов сюда добираться ближе и удобнее, чем к другим курортам, хороший климат, пляжи, инфраструктура, лечебная база, которой на наших территориях нет. Туристы приезжают сюда сейчас с удовольствием, как и любили приезжать до 2014 года. На осень-зиму в Бердянск уже есть брони. Например, в последних числах сентября привезем в Бердянск большой автобус, 70 человек - это сотрудники коммунального предприятия приедут на корпоративный отдых. Планируем подобные корпоративные выезды для многих предприятий. На праздники, на тематические мероприятия в Бердянске и в Кирилловке, в принципе в Запорожской области", - сообщила Казанцева.

С начала года на курортах Запорожской области отдохнули несколько десятков тысяч жителей ДНР и ЛНР. "Причем с каждым годом поток туристов из наших регионов нарастает. В этом году их было на треть больше, чем в прошлом", - отметила специалист.

Летом 2024 года была создана Азовская межрегиональная ассоциация туризма для продвижения курортов Приазовья и привлечения отдыхающих со всей России и из-за рубежа.

Инфотуры туроператора "Донавиа" - один из первых шагов в этом направлении.

"У нас есть свое программное обеспечение, которое работает и по новым территориям, и по большой России. Туристы по всей стране могут видеть предложения, которые мы готовим по курортам Приазовья", - заключила Казанцева.

Городской округ Бердянск Запорожской области расположен на северном побережье Азовского моря. Его площадь составляет более 80 кв. км. Одной из главных достопримечательностей является Бердянская коса, уходящая в Азовское море более чем на 20 км. В Бердянске расположено более 150 отелей и баз отдыха, 10 детских оздоровительных центров.

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