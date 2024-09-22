На Азовском море будут развивать межрегиональный корпоративный туризм

Первый туроператор въездного туризма в Донецкой Народной Республике "Корпорация путешествий и туризма "Донавиа" намерен развивать межрегиональный корпоративный туризм на Азовском побережье Запорожской области. Об этом ТАСС рассказала директор структурного подразделения "Донавиа" Олеся Казанцева.

Туроператор организовал серию трехдневных информационных туров для представителей профсоюзных организаций и предприятий ДНР и ЛНР. Их цель - ознакомление с объектами размещения на Азовском побережье Запорожской области и дальнейшая организация корпоративных поездок, в частности, в курортный город Бердянск. В рамках инфотуров с курортной инфраструктурой Запорожской области ознакомится более 100 человек.

"Запорожское направление очень популярно у туристов ДНР и ЛНР. Идеальное расположение - из наших регионов сюда добираться ближе и удобнее, чем к другим курортам, хороший климат, пляжи, инфраструктура, лечебная база, которой на наших территориях нет. Туристы приезжают сюда сейчас с удовольствием, как и любили приезжать до 2014 года. На осень-зиму в Бердянск уже есть брони. Например, в последних числах сентября привезем в Бердянск большой автобус, 70 человек - это сотрудники коммунального предприятия приедут на корпоративный отдых. Планируем подобные корпоративные выезды для многих предприятий. На праздники, на тематические мероприятия в Бердянске и в Кирилловке, в принципе в Запорожской области", - сообщила Казанцева.

С начала года на курортах Запорожской области отдохнули несколько десятков тысяч жителей ДНР и ЛНР. "Причем с каждым годом поток туристов из наших регионов нарастает. В этом году их было на треть больше, чем в прошлом", - отметила специалист.

Летом 2024 года была создана Азовская межрегиональная ассоциация туризма для продвижения курортов Приазовья и привлечения отдыхающих со всей России и из-за рубежа.

Инфотуры туроператора "Донавиа" - один из первых шагов в этом направлении.

"У нас есть свое программное обеспечение, которое работает и по новым территориям, и по большой России. Туристы по всей стране могут видеть предложения, которые мы готовим по курортам Приазовья", - заключила Казанцева.

Городской округ Бердянск Запорожской области расположен на северном побережье Азовского моря. Его площадь составляет более 80 кв. км. Одной из главных достопримечательностей является Бердянская коса, уходящая в Азовское море более чем на 20 км. В Бердянске расположено более 150 отелей и баз отдыха, 10 детских оздоровительных центров.