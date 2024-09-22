Самые привлекательные направления для путешествий в Новый год

Краснодарский край стал самым популярным направлением для поездок по России в Новый год. Об этом сообщили специалисты «Авито Путешествий» на основе анализа посуточного бронирования.

© Вечерняя Москва

По данным экспертов, порядка 13 процентов от общего числа бронирований приходятся на Краснодарский край. Второе место в рейтинге заняла Калининградская область с 10 процентами бронирований, а третью строчку топа разделили Ставропольский край и Татарстан. При этом исследователи отметили, что самое дешевое жилье можно снять в Ставропольском крае. Посуточная аренда составит там порядка 4,3 тысячи рублей, пишет Lenta.ru.

Путешествия — неограниченный источник новых идей и впечатлений, расширение кругозора и развитие для всей семьи. Но отдых с детьми важно правильно организовать, чтобы родители чувствовали себя спокойно, отдохнувшими и счастливыми, не разрываясь в потоке задач. Почему путешествия с детьми не повод для страха, как подготовиться к перелету и с какого возраста можно брать с собой ребенка, «Вечерней Москве» рассказала основатель туристического агентства семейного отдыха Людмила Чернавская.