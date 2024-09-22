Названы самые красивые места в России для осенних путешествий

Республика Карелия признана одним из самых красивых регионов РоссииСогласно недавнему исследованию сервисов «Работа.ру» и «СберАвто», россияне активно планируют свои осенние путешествия в эти регионы нашей страны. Среди самых живописных направлений для осеннего путешествия 45% опрошенных россиян назвали Республику Карелию. При этом 39% выбрали Алтай, 25% проголосовали за Санкт-Петербург и Ленинградскую область, а 24% – за Минеральные Воды. Также 23% респондентов хотели бы осенью поехать в Калининград, 22% съездили бы в Пятигорск, а 20% – в Кисловодск. По 16% опрошенных отметили Иркутскую область, в частности Байкал, а также Суздаль и Казань. 15% совершили бы путешествие в Москву и Московскую область. По 14% респондентов хотели бы побывать в Плесе, Ярославле и Домбае (Карачаево-Черкесия), 13% назвали Красноярский край, 11% — Адыгею, а 10% — Владивосток. Мягкий климат и отсутствие летней жары делают осень идеальным временем для путешествий. Осенью туристический поток снижается, поэтому можно наслаждаться достопримечательностями без толпы. Также стоит отметить, что стоимость отдыха осенью, как правило, ниже, чем летом. Большинство россиян предпочитают путешествовать на автомобиле, что дает возможность самостоятельно планировать маршрут и делать остановки в интересных местах. Однако популярностью пользуются также поезда, самолеты и автобусы. Источник: Известия