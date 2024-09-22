Разгар бархатного сезона на Кубани придется на следующую неделю

Пик бархатного сезона в Краснодарском крае прогнозируется на следующей неделе. Об этом ТАСС рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Он отметил, что по сравнению с началом прошлой недели температура в регионе заметно понижается, однако значения будут близки к многолетним.

— Это означает, что бархатный сезон продолжается и будет в самом разгаре, — пояснил Вильфанд.

Днем воздух на Кубани прогревается до плюс 24–27 градусов, а температура воды в Черном море у берегов Сочи и Туапсе составляет плюс 26.

Продлится бархатный сезон примерно до середины октября, несмотря на ожидаемые осадки.

Ранее «Кубань Информ» писал, что в Анапе купальный сезон официально продлили до 30 сентября.