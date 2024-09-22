В природном парке Якутии создадут экотропу "Поющие скалы"

Экологическую тропу создадут в природном парке "Ленские столбы" в Якутии. На эти цели выделено порядка 73 млн рублей, сообщила пресс-служба правительства региона.

"На федеральные средства на территории природного парка "Ленские столбы" будет реализован масштабный туристический проект - экологическая тропа "Поющие скалы". Она будет проходить от села Синяя Хангаласского района до "Поющих скал". По маршруту экотропы вдоль живописнейших скал будет создана инфраструктура для отдыха, включая оборудованные кемпинговые зоны. Это позволит увеличить турпоток, доходы в бюджет региона и создать дополнительные рабочие места", - говорится в сообщении.

Уточняется, что проект по обустройству экотропы вошел в число победителей конкурса Минвостокразвития России по обустройству туристских троп на Дальнем Востоке.

При этом по линии профильного нацпроекта республика получила порядка 308 млн рублей на создание туристической инфраструктуры, включая строительство модульных конструкций, глемпингов и кемпингов.