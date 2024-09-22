Амурчане поделились мнениями, почему туристы не хотят посещать регион

По данным федеральных СМИ, россияне стали выбирать новые направления для летнего отдыха. Одним из самых популярных регионов стал ДФО: Южно-Сахалинск, Владивосток и Хабаровск. А вот Приамурья в списке, увы, нет.

© 2x2.su (Благовещенск)

Тему подхватил Telegram-канал «Амурский бизнес»:

- Вопрос, как видно, вызвал противоречивые комментарии. Кто-то считает, что в область туристы не едут, потому что здесь «нечего смотреть» и «плохие дороги». В областном правительстве, напротив, убеждены, что «наш регион обладает уникальными туристическими ресурсами». Перечислены географическое положение Благовещенска - единственного административного центра в РФ на границе; возможность, катаясь на теплоходе, увидеть новый российско-китайский мост и строительство первой в мире трансграничной канатной дороги; одна из самых красивых набережных в России; уникальный интерактивный музей «Калачная»; старейший на Дальнем Востоке краеведческий музей и палеонтологический музей; парки; космодром; особо охраняемые природные территории и т. д. Понятно, что некоторые объекты и возможности из вышеприведенного списка явно добавлены «до кучи», но в целом действительно перечислено «всё, что имеем». Однако главный вопрос, почему российские туристы, посещающие ДВ, едут не в Амурскую область, так и остался без ответа.

А что об этом думают читатели «АиФ-ДВ»?

- У нас одна из самых некрасивых набережных. Сегодня красота - это близость к природе, гармония среды обитания и человека. Наша набережная - это бетон и почти полное отсутствие зелени, доступа к воде, ни одного пляжа. Какая же это красота? Для кого она? Город грязный, с изуродованными деревьями, в ямах, он стремительно теряет свою индивидуальность из-за многоэтажных бессистемных застроек - есть ли вообще у города архитектурный план, не ясно. Многоэтажные монстры - это отсталость и прошлый век, особенно, если коммуникации устарели. Сувенирная линейка скудная, в основном изготовленная в Китае. То, что туризм у нас в области - одна из самых отсталых отраслей экономики, очевидно. Сколько ни хвались — глаза всё видят.

- Визы отменить на три дня хотя бы со стороны Китая — поехали бы!

- Нужна масштабная пиар-кампания — все выше перечиленные туристические прелести неизвестны для 99,9% россиян.

- Почему мы готовы лететь в небольшой Калининград или Зеленоград? Там чисто, транспортная составляющая продумана. Обилие мест общепита, прекрасные фотозоны, ухоженные газоны и деревья, окрашенные в собственный колор здания, кемпинги, много музеев. Да, далеко отсюда, но туда хочется возвращаться, а у нас вряд ли захочется повтора. Даже пройти таможню - целый квест. Есть озёра с лотосами - красота! Но рядом нет даже киоска с водой. А главное — нужно ли кому-то развивать здесь что-то?

- Надо возвращать в Благовещенск игорную зону для туристов. Также больше аутентичных заведений общепита, с хорошим сервисом!

- Надо радикально снижать налоги для бизнеса, тогда он сам организует досуг и развлечения!