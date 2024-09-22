Подмосковье вошло в топ регионов по раннему бронированию зимнего отдыха

Подмосковье вошло в топ-10 регионов по раннему бронированию зимнего отдыха
Московская область вошла в топ-10 российских регионов по раннему бронированию зимнего отдыха.
Об этом сообщает Regions.ru со ссылкой на данные «Яндекс Путешествий».
Наибольшую долю ранних бронирований составляют горнолыжные курорты Кубани, Карачаево-Черкесии, Мурманской и Кемеровской областей.
Кабардино-Балкария показала рост на 195%, Карачаево-Черкесия — на 128%, Башкирия — на 117%, Москва и Московская область — на 102%.
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