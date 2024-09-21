Что посмотреть в Боголюбово

Мы продолжаем обзор интересных мест Владимирской области и, посетив Муромцево и Судогду, Муром, Гусь-Хрустальный, Покров, Юрьев-Польский, Киржач и сам Владимир, отправляемся в Боголюбово. Эти места наполнены пейзажами потрясающей красоты и историей. Здесь обязательно нужно прогуляться по Боголюбовскому лугу до церкви Покрова на Нерли, полюбоваться бескрайними просторами, посмотреть на Клязьму и Нерль, заглянуть в Свято-Боголюбский монастырь. Рассказываем о главных достопримечательностях Боголюбово.

© Quto.ru

Боголюбово

Год основания Боголюбово – 1158. Согласно легенде, однажды на берегу Нерли кони князя Андрея Юрьевича, сына Юрия Долгорукого, встали и не захотели идти дальше, и он остался в том месте на ночлег. Во сне Андрею явилась Богородица, указавшая на Владимир как на новый центр Руси, а на месте ночлега она посоветовала поставить крепость. Так была основана крепость Боголюбов - место Богом любимое (сейчас - посёлок Боголюбово), а князя стали называть Боголюбским.

© Светлана Парфенова

© Светлана Парфенова

© Светлана Парфенова

Как добраться:

От МКАД до Боголюбово около 180 километров пути по трассе М-7 «Волга». По платной М-12 от МКАД получится примерно 190 километров и примерно на час быстрее. Путешествие можно объединить с посещением Владимира, Судогды и усадьбы Храповицкого в Муромцево или Суздаля. От Боголюбово до Нижнего Новгорода ещё 200 км пути.

© Светлана Парфенова

© Светлана Парфенова

© Светлана Парфенова

Маршрут выходного дня: Балашиха

Свято-Боголюбский монастырь

Свято-Боголюбский монастырь – один из древнейших на Руси. В своё время Боголюбово являлось крепостью-резиденцией владимирского князя Андрея Боголюбского с жилым дворцом и церковью, с земляными валами и каменными стенами (остатки валов и рва можно увидеть и сейчас).

© Светлана Парфенова

© Светлана Парфенова

© Светлана Парфенова

© Светлана Парфенова

© Светлана Парфенова

Собор Рождества Пресвятой Богородицы

Центром дворцового ансамбля являлся Собор Рождества Пресвятой Богородицы. Храм был богато украшен и внутри, и снаружи. Стены были покрыты белокаменной резьбой. До наших дней сохранились лестничная башня, переход на полуциркульных арках и нижняя часть храма Рождества Богородицы 1158-1165 годов, на которой в 1750-х годах была заново возведена церковь. Башня с переходом являются уникальным памятником гражданского зодчества ХII века и включены в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Здесь же находится место убиения князя Андрея Боголюбского. В 1174 году на князя напали в его покоях, примыкавших к лестничной башне. Безоружный князь защищался, пытался бежать, но получил множество ранений и враги настигли его в нише под лестницей.

© Светлана Парфенова

© Светлана Парфенова

© Светлана Парфенова

© Светлана Парфенова

Маршрут выходного дня: Дзержинский

Всехсвятская колокольня и Успенская церковь

Во времена Андрея Боголюбского была построена надвратная церковь в честь апостола Андрея Первозванного. Её разобрали в конце XVIII века и соорудили в этом месте в 1842 году колокольню. В её первом ярусе - святые ворота, во втором – Успенская церковь, в третьем – звонница с колоколами. В 1884 году на колокольне были установлены куранты с четырьмя циферблатами.

© Светлана Парфенова

© Светлана Парфенова

© Светлана Парфенова

Благовещенская церковь и Киворий

Возле храма во имя Рождества Пресвятой Богородицы в 1160 году Андрей Боголюбский построил каменную церковь во имя святого Леонтия, а на её месте в 1683 году был сооружён храм Благовещения Пресвятой Богородицы. В 1804 году он был сильно перестроен и утратил свой первоначальный вид. Сейчас рядом с ним вы увидите резной киворий в виде восьмиколонной аркады, поставленный на месте шатра, в котором во время ночной молитвы князю Андрею явилась Богородица.

© Светлана Парфенова

© Светлана Парфенова

Маршрут выходного дня: Нижний Новгород

Часовня Андрея Боголюбского

Между собором Рождества Пресвятой Богородицы и Благовещенской церковью, как элемент монастырской стены, находится часовня Андрея Боголюбского. Небольшая часовня была построена на том месте, где несколько суток лежало выброшенное убийцами тело святого князя Андрея. От первоначального вида часовни сохранился лишь фундамент и часть стены. Она была отстроена заново в 2008 году.

© Светлана Парфенова

© Светлана Парфенова

© Светлана Парфенова

Маршрут выходного дня: Владимир

Боголюбский собор

В 1855-м, в год 700-летия со дня явления Божией Матери князю Андрею Боголюбскому, состоялась торжественная закладка нового соборного храма в честь Боголюбской иконы Божией Матери. Собор был завершён в 1866 году.

© Светлана Парфенова

© Светлана Парфенова

Снаружи монастыря, у его стен, находится Святой источник.

© Светлана Парфенова

© Светлана Парфенова

© Светлана Парфенова

© Светлана Парфенова

© Светлана Парфенова

Маршрут выходного дня: Кашин

Боголюбовский луг

Свято-Боголюбский монастырь находится в шаговой доступности от железнодорожной станции Боголюбово. Когда вы перейдете по лестнице на другую сторону путей, окажетесь на территории государственного историко-ландшафтного комплекса «Боголюбовский луг — церковь Покрова на Нерли». Это заповедная территория, расположенная в месте, где сливаются реки Клязьма и Нерль. Здесь произрастает почти 300 видов редких растений, некоторые из них внесены в Красную книгу. Интересная особенность Боголюбовского луга в том, что весной в дни половодья он полностью затапливается, а на суше остается только церковь. Дело в том, что при закладке храма был насыпан укреплённый искусственный холм.

© Светлана Парфенова

© Светлана Парфенова

© Светлана Парфенова

© Светлана Парфенова

© Светлана Парфенова

Церковь Покрова на Нерли

Церковь Покрова на Нерли включена в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО. Она была построена между 1158 и 1165 годами. Место для строительства церкви было выбрано при впадении Нерли в Клязьму (позднее устье сместилось). Это было пересечение важных торговых речных путей, и здесь корабли поворачивали к резиденции князя. В 1850-х годах рядом с храмом построили надвратную колокольню, в 1970-х она была снесена. В 1884 году рядом была построена церковь Трех Святителей. Образ церкви Покрова на Нерли на фоне Боголюбовского луга никого не оставит равнодушным – это очень красиво.

© Светлана Парфенова

Маршрут выходного дня: Калязин

От церкви Покрова на Нерли открывается красивый вид на Свято-Боголюбский монастырь.

© Светлана Парфенова

© Светлана Парфенова

© Светлана Парфенова

© Светлана Парфенова

Прогулка на лодке по Нерли

На берегу Нерли около церкви есть небольшой причал, откуда можно отправиться на речную прогулку на лодочке.

© Светлана Парфенова

© Светлана Парфенова

© Светлана Парфенова

Маршрут выходного дня: Гусь-Хрустальный

С воды вам откроются потрясающие панорамные виды на церковь Покрова на Нерли.

© Светлана Парфенова

© Светлана Парфенова

А капитан расскажет исторические факты и красивые легенды, наполнив прогулку знакомством со сказочными героями, живущими на берегу. Детям такая речная прогулка особенно понравится.