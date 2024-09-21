Дешевые авиабилеты из Стамбула в Москву пропали после покупки

Российские туристы, возвращаясь домой из-за рубежа, попали впросак. Их маршрут пролегал через Стамбул – здесь должна была состояться пересадка между рейсами разных авиакомпаний. Однако борт, летевший в Турцию, опоздал – билеты в Москву пропали. Пришлось в спешке покупать новые. Пассажиры зашли на сайт «Аэрофлота» и – о, чудо! – ценники нацперевозчика очень понравились.

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Дальше как в тумане: транзакция, оформление проездных документов, посадка, перелет. Опомнились только уже дома на следующий день – увидели в банковском приложении, что с карты списали почти в 3 раза больше, чем было на сайте. Только тут и узнали пассажиры, что за рубежом ценники на сайте авиакомпании автоматически переводятся в валюту той страны, которая определилась по IP-адресу.

Теперь туристы пытаются найти если уже не потраченные деньги, то хотя бы справедливость. По своей ситуации они звонили на горячую линию авиакомпании, но устроившего их ответа не получили:

«Почему прошло списание в турецких лирах?! Российский авиаперевозчик, российский банк, карта “Мир”. Нигде, никаким образом не пробежало предупреждение, что списание произойдет в лирах! Никогда мы не чувствовали себя такими обманутыми», – негодуют в соцсетях туристы.

Пассажирам при покупке нужно быть внимательными. Цены могут быть указаны не только в лирах, но и в дирхамах, да и любой другой валюте. Ее аббревиатура всегда указывается на ценнике, и она явно отличается от RUR. Собственная внимательность поможет избежать ошибки и попадания в подобные ситуации.

Ранее TourDom.ru писал, что после покупки дешевого билета авиакомпания аннулировала туристу бронирование.