В России вырос спрос на аренду загородной недвижимости

В России летом спрос на долгосрочную аренду загородного жилья вырос на 43% по сравнению с аналогичным периодом 2023-го. Об этом пишут Известия со ссылкой на исследования. По мнению экспертов, рост интереса к аренде загородных объектов объясняется двумя основными причинами. Во-первых, многие люди стали выбирать такой формат для летнего отдыха или длительного отпуска. Это актуально, учитывая рост стоимости путешествий за рубеж. Во-вторых, через долгосрочную аренду таких объектов часто устраивают тест-драйв загородной жизни, чтобы принять более взвешенное решение перед покупкой частного жилья за пределами города. В прошедшем сезоне дешевле всего снять загородный дом на длительный срок можно было в Красноярском крае (9 тыс. рублей за месяц), Бурятии и Алтайском крае (по 10 тыс. рублей) и Дагестане (по 13 тыс. рублей). В то же время самые высокие средние цены были зафиксированы в Калининградской области (100 тыс. рублей в месяц), Ленинградской (75 тыс. рублей) и Московской (68 тысяч рублей).