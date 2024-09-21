Новый тренд: почему востребованы гастрономические путешествия

В Курганской области становится больше предложений гастротуров. Агентства и рестораны предлагают курганцам отправиться в гастрономические путешествия как за пределами региона, так и не покидая его. Чем привлекателен данный вид туризма, а также, почему он стал востребован у курганцев — читайте в новом материале URA.RU

Особенности данного вида туризма

Гастрономический туризм в России является относительно новым, но активно развивающимся направлением. Он призван познакомить с местной кухней и кулинарными традициями. Часто включается в состав этнографических, сельских, событийных и комбинированных туров. В последние годы в России стало популярно проведение гастрономических фестивалей, таких как «Праздник корюшки» в Санкт-Петербурге и «О, да! Еда!», которые привлекают сотни тысяч посетителей.

Развитие гастротуризма поддерживается на федеральном уровне проектом «Гастрономическая карта России». В рамках этого проекта проводятся различные мероприятия, включая фестивали и конкурсы, такие как «Russian Event Awards», где отмечаются лучшие гастрономические события.

К гастротурам также относят поездки на промышленные предприятия, которые производят продукты питания. Наряду с этим идут гастрономические музеи, такие как музей «Тульский пряник», музей соли или хлеба. Экскурсией такие туры не ограничиваются: организаторы стараются разнообразить программу дегустациями и мастер-классами.

Гастрономический туризм распространен по всей России, от Астраханской области до Якутии, и каждый регион привносит свою уникальность в этот вид туризма. Если гастрособытия в Санкт-Петербурге тесно связаны с сезоном корюшки, то в Краснодарском крае и Крыму более чем рыбу предпочитают туры по местным винодельням.

Мнение экспертов

Курганская область не отстает от тренда. Курганцев приглашают в гастротуры, в ресторанах устраивают гастроужины, а местные власти поддерживают событийный туризм гастрономической направленности различными фестивалями.

Эксперты в сфере туризма и ресторанного бизнеса смотрят на тренд позитивно.

«Гастротуры пользуются большим спросом у наших туристов. Если говорить о статистике, то больше 500 человек в год только в нашей компании выбирает такой формат туров выходного дня», — поделился с журналистом руководитель агентства «Бессонофф Трэвэл» Станислав Бессонов.

По его словам, такие туры совмещают с экскурсиями либо с какими-то событиями.

«Это не чистой воды гастрономия, ведь нельзя с утра до вечера только кушать», — объяснил Бессонов.

Эксперт в сфере ресторанного бизнеса Александр Тимохин рассказал журналисту URA.RU о том, что интерес к гастроужинам в Кургане существует и они уже давно проходят в регионе. Также, по просьбе журналиста, он объяснил, что такое «хороший гастроужин».

«Тот, который несет с собой что-то большее. Чтобы люди могли расширить область знаний, узнать что-то новое или пообщаться на какие-то темы, которые обозначены заранее. Как бы касается сам ужин, цель какое-то событие, которое идет совместно с ним», — рассказал Тимохин.

Гастротуры из Кургана

Из Кургана туроператор предлагает однодневную поездку в Тюменскую область на акваферму. Она совмещает в себе дегустацию рыбы, обзорную экскурсию по Тюмени, а также чайную церемонию в музее Колокольникова.

Есть предложение в направлении Челябинской области: в Миасс на фабрику «ЧаоКофе». Там туристы дегустируют кофе, шоколад, посещают музей пельменя и ужинают.

Станислав Бессонов подчеркнул, что гастротуры могут служить не только удовольствием, но и профориентацией для школьников. Например, класс может посетить пищевое производство, такое как фабрика мороженого в Тюмени, где ученики ознакомятся с процессом работы, увидят различные профессии в действии и попробуют продукцию.

Где в Курганской области окунуться в гастробытие

Ежегодно в Курганской области проходят гастрономические фестивали. В Кургане — «День Сырка», посвященный рыбным блюдам, в частности из пеляди. В 2024 году событие собрало 15 тысяч человек. Фестиваль «Курганская каралька» — посвящен различной выпечке.

Межрегиональная «Крестовско-Ивановская ярмарка» в Шадринском районе Курганской области с 2012 года ежегодно собирает более 200 участников и привлекает свыше 15 тысяч посетителей. Ранее в Каргапольском округе проводился «Фестиваль капустного пельменя», а в Альменево проходит фестиваль «Королева шарлотка», где любители кулинарии могут показать свое мастерство и стать «королем» или «королевой» шарлотки.

Рестоклуб «Гости» в рамках отдельного проекта «Зауральская кухня» проводит необычные гастроужины: ресторанные блюда здесь основаны на рецептах местной кухни. Также в ряде других ресторанов, например, в Meat and Wine.