Бархатный сезон: как недорого и интересно отдохнуть осенью

Бархатный сезон в России продлится как минимум до середины октября, сообщают синоптики. Этот период отлично подходит для отдыха — в курортных местах погода более комфортная, нет толп туристов. А особой популярностью из-за затянувшегося тепла сейчас пользуются города нашей страны. Президент Общенационального союза индустрии гостеприимства Алексей Волков рассказал «Вечерней Москве», куда лучше всего отправиться осенью в России.

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В бархатный сезон туристы стараются добраться до мест, где есть водоемы. Это Байкал, Черное, Каспийское и Балтийское моря. Пляжный отдых всегда самое популярное направление. Наблюдается большой интерес россиян и к горным курортам, в том числе Сочинского, Кавказского кластера. Огромное количество туристов посещают Северную Осетию, Кабардино-Балкарию, Карачаево-Черкесию. Еще популярны города, богатые лечебными источниками: Железноводск, Минеральные Воды, Кисловодск, Ессентуки, Пятигорск. Москвичи часто выбирают направления, до которых недалеко лететь: Самара, Казань, Нижний Новгород. Заметно в туристической сфере за последние годы «выросли» Удмуртия, Самарская область и Красноярский край. В этих регионах строятся объекты размещения для туристов, да и сами они становятся более привлекательными для путешествий. Активно развиваются Хакасия, Республика Алтай и Алтайский край. Появляются новые отели в Тыве, даже пятизвездочные. По комфортным погодным условиям есть лидеры — Юг страны, Крым, Дагестан, Северный Кавказ, Калининградская область, которые считаются очевидными лидерами для поездок летом и в бархатном сезоне.

Хакасия: тропа предков

Пешеходный туристический маршрут пролегает по территории Ширинского района Хакасии. Он проходит через реки и горы. Туристы могут разместиться в домиках у подножья скального массива Тогыз-Аз. Также там можно понаблюдать за шаманами. Цена: билет на самолет — около 10 тысяч рублей. Далее автобус до селения Ефремкино, где и начинается «Тропа предков». Стоимость билета — 1000 рублей. Погода: + 9...+17 градусов.

Нижний Новгород: Кремль да ярмарки

Привлекает не только живописной Волгой, но и архитектурными решениями. Например, Нижегородский кремль, построенный в начале XV века как оборонительное сооружение, Нижегородская ярмарка, Михайло-Архангельский собор, Чкаловская лестница. Цена: билет на самолет — 4500 рублей. Билет на поезд в плацкарт —1500 рублей, в купе — 2000 рублей. Погода: +17 градусов.

Ялта: южная резиденция императоров

Помимо теплого моря Ялта известна своими историческими постройками. Одна из них — Ливадийский дворец, который был южной резиденцией российских императоров. В период Великой Отечественной войны там проходила Ялтинская конференция. Добраться до города-курорта непросто. Цена: билет на поезд до Севастополя, плацкарт — 6300 рублей, купе — 7500. Цена на автобус до Ялты — 500 рублей. Погода: +24 градуса.

Байкал: экскурсии и рыбалка

Самое глубокое озеро в мире окружено сетью пешеходных маршрутов, называемых Большой байкальской тропой. Деревня Листвянка, расположенная на западном берегу, — популярная отправная точка для осенних экскурсий. А еще здесь можно порыбачить. Цена: Билет на самолет из Москвы в Иркутск или Улан-Удэ стоит от 10 до 14 тысяч в экономклассе. Далее до Байкала нужно ехать на автобусе: цены варьируются от 500 до 1000 рублей. Погода: + 8... +16 градусов.

Выборг: полюбоваться замком

Выборг осенью — лучший вариант для путешествия, чтобы насладиться тихим очарованием старины. Средневековый замок, старинные дома из кирпича и башни гармонично выглядят в окружении золотой листвы. Незабываемой станет и прогулка по осеннему парку Монрепо с удивительно живописными видами. Цены: поезд Москва — Выборг: от 2000 рублей. Погода: +13...+17 градусов.

Эльбрус: к вершине

Гора Эльбрус расположена на границе Кабардино-Балкарии и Карачаево-Черкесии. В районе Приэльбрусья есть поляны Азау и Чегет. Это поселки с турбазами, кафе и пунктами проката снаряжения для альпинизма. Цена: Билет на самолет до Нальчика стоит 5500 рублей. Оттуда на автобусе за 1200 рублей можно добраться до подножья горы. Погода: +12...+ 20 градусов.

Кисловодск: зарядиться

За оздоровлением едем в Кисловодск — самый южный город Ставропольского края. Осенью здесь солнечно и тепло. Это красивый город с многочисленными маршрутами для лечебной ходьбы и особым микроклиматом. Помимо круглогодично работающих санаториев со всевозможными процедурами в городе множество достопримечательностей — Каскадная лестница, «Дача Шаляпина», музей «Крепость». А еще в Кисловодске есть канатная дорога с красивыми видами, особенно великолепными осенью. Цены: перелет из Москвы в Минеральные Воды: от 3700, обзорные экскурсии по городу: от 1300 рублей с человека, стоимость процедур в санаториях: от 300 рублей. Погода: +10...+22 градуса.

Удмуртия: к тиграм и львам

Государственный зоологический парк Удмуртии славится разнообразием животных. Там обитают тигры, львы, медведи, манулы, морские котики, пингвины, фламинго и многие другие. Столица региона — Ижевск — богата достопримечательностями. Особое внимание туристов привлекает Музей имени М. Т. Калашникова. В самом региона можно посетить национальные парки, заповедники, центры пешеходного туризма. Цена: попасть в Ижевск можно на самолете. Цена экономкласса составляет 4000 рублей. Погода: +12...+18 градусов.

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