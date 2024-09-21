Участники конкурса «Учитель России» долетели до Саратова без багажа

Одна из российских авиакомпаний без предупреждения пассажиров решила оставить в аэропорту багаж участников конкурса «Учитель России», летевших рейсом из Новосибирска в Саратов, сообщает портал NGS. Выяснилось, что вместе с ними в лайнере также находилась хоккейная команда с большими сумками.

По словам одной из пассажирок, сначала на борт не пускали трех конкурсантов, заявляя, что в самолете не осталось мест, хотя при этом у них на руках были билеты. После этого они объяснили экипажу, что летят на важное мероприятие федерального значения, и их все-таки пустили, однако часть других пассажиров так и осталась в аэропорту.

Далее, по ее словам, лайнер успешно приземлился, но багаж достался не всем. Так, его получили все хоккеисты — а это огромные сумки у каждого, но сумок участников конкурса не оказалось. По словам собеседницы портала, без него остались 11 человек.

Ранее сообщалось, что двое россиян, купившие билеты в бизнес-класс, не смогли улететь из Новосибирска на Камчатку. Мужчинам не понравилось, что стюардесса трогала их ручную кладь, чтобы поправить ее положение перед взлетом, — они в шутку заявили, что в сумках находится бомба. В итоге их сняли с рейса, задержали и допросили.