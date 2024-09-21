После крушения вертолета у «Витязь-Аэро» могут отозвать сертификат

Авиакомпании «Витязь-Аэро» после крушения вертолета с туристами могут приостановить сертификат эксплуатанта. Такую информацию со ссылкой на рекомендацию Ространснадзора публикуют СМИ. Ведомство рекомендовало Росавиации принять такие меры в отношении перевозчика.

Проверка проводилась с 5 по 18 сентября. Но результаты еще не опубликованы. Официально решение может быть принято в 20-х числах сентября. Если верить инсайдам, надзорный орган выявил множественные нарушения, сказавшиеся на безопасности полетов. В их числе, уверяют «Известия», незаконное выполнение полетов и выпуск воздушного судна с неисправностями, с которыми запрещена их эксплуатация.

Кроме того, часть экипажа не проходила предусмотренные тренировки на летном тренажере. А у одного из командиров воздушного судна был обнаружен факт фальсификации – отметка о тренировке поставлена в тот момент, когда сотрудник был в отпуске и летел в пассажирском кресле рейсом Грозный – Москва, отмечает ведомство.

Помимо этого, вскрыты многочисленные нарушения режима труда и отдыха, неправомерное увеличение продолжительности полетного времени. А еще якобы авиакомпания не уведомляла Росавиацию о происходивших авиационных событиях, о которых по букве закона должна была сообщать.

Отметим, что перевозчик уже переживал отзыв сертификата эксплуатанта в 2021 году после другой катастрофы на Курильском озере. Позже авиакомпания вновь была допущена к работе. После нынешнего ЧП руководство Камчатского края сняло со своих должностей гендиректора Виктора Сиротина и его заместителя по летной работе Дмитрия Задирея.

Ранее TourDom.ru писал, что после трагедии с туристами туроператоры опасаются за вертолетные экскурсии на Камчатке.