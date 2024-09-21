Фестиваль колокольного звона объединил звонарей со всей России

Всероссийский фестиваль колокольных звонов, начавшийся сегодня в Верхнем Уфалее (Челябинская область), объединил 40 звонарей из разных уголков России и порядка 5 тыс. посетителей, сообщила ТАСС директор Дома дружбы народов Челябинской области Юлия Лапидус.

"Уникальный всероссийский фестиваль "Уфалейский благовест" сегодня начался с крестного хода и литургии. На него приехали 40 звонарей из числа лучших в России. Они исполняют уникальные авторские звоны. Очень интересная и обширная программа на фестивале", - сказала собеседница агентства.

По ее словам, всего гостями фестиваля стали порядка 5 тыс. человек из различных регионов страны.

"В программе, в частности, есть такие уникальные авторские произведения, как, например, звон "Благодарственный. Воинам России посвящается", "Малахитовый", "В традиции храма Петра и Февронии" и другие", - сказала директор.

Она добавила, что, кроме того, 84 мастера народных промыслов и фермеров представляют на фестивале свои авторские ремесленные изделия, фермерские продукты питания, натуральные сладости.