Владикавказ отмечает юбилей кулинарным фестивалем и мастер-классами

Владикавказ отмечает день рождения: столице Северной Осетии – 240 лет. На проспектах и набережных шумно и весело. Проходят кулинарные фестивали, праздничные концерты, выставки и мастер-классы по национальным ремеслам, передает корреспондент «МИР 24» Чермен Улубиев.

Владикавказ, Орджоникидзе, Дзауджикау и снова Владикавказ. Названия города менялись не раз. Но своего стратегического значения он не терял никогда. Об этом экспозиция в музее истории Владикавказа.

«Для чего тогда крепость была построена? Чтобы защитить свои новые границы. И когда крепость была построена, этим были недовольные некоторые страны. И, чтобы не воевать в очередной раз с Турцией, русское правительство решает разрушить крепость», – рассказала экскурсовод.

Спустя несколько лет крепость отстраивают заново. Теперь уже на века. С первых дней Владикавказ – многонациональный город. К крепости приросла осетинская слобода, затем рядом поселились грузины, армяне, малые народы Кавказа, азербайджанцы, греки. Сегодня во Владикавказе проживают представители 100 национальностей.

«Это было и направление в Закавказье, и плюс еще центр Северного Кавказа. В самом центре Кавказа, можно сказать. И это помогало собирать лучшие силы Кавказа, которые здесь могли развернуться и задействовать свои умения, навыки», – отметил краевед Феликс Киреев.

В Великую Отечественную Кавказ – одна из целей фашистов. Это бакинская нефть, драгоценные и цветные металлы региона, продовольствие. Путь к этому лежит через столицу Северной Осетии. Владикавказ становится для нацистов непреодолимым рубежом. Впервые перестают ходить трамваи.

«Рельсы были порезаны, и из этих фрагментов были сделаны противотанковые ежи. Их просто втыкали в землю, чтобы сделать заграждение для немецких танков, потому что немцы на Владикавказ в основном наступали силами танковой дивизии. Так как был приказ город не сдавать, то готовились к тяжелым уличным боям наподобие Сталинграда», – рассказал военный историк Артемий Мириков.

До улиц города немцы не дошли. Врага остановили на окраинах. Отсюда началось контрнаступление Красной армии. Сначала по Кавказу, затем по всей Европе вплоть до Берлина.

И сейчас, и полтора века назад сердце Владикавказа – это проспект Мира. До наших дней сохранились дореволюционные особняки в европейском стиле. Их строили лучшие архитекторы из Германии, Италии и России. Свой домик на проспекте – мечта любого горожанина начала прошлого века.

«Состоятельные люди, которые понимали, что Владикавказ становится центром принятия политических решений, центром экономическим, промышленным и культурным, конечно же, съезжаются. Сюда приезжают предприниматели, отставные офицеры, золотоискатели, авантюристы. И все они хотят жить в самом центре города», – пояснил президент Ассоциации экскурсоводов и гидов-переводчиков Северной Осетии Вячеслав Санников.

Теперь эти особняки не просто жилье, это памятники архитектуры. Увидеть их ежегодно приезжают сотни тысяч гостей.

«Когда люди приезжают во Владикавказ, они видят не только потрясающей красоты горы, но и удивительной истории город Владикавказ, который по мере прогулки по нему открывается все с новой и новой стороны. Люди приезжают сюда вновь и вновь, и уже есть возвратные туристы, которые приезжают сюда и привозят свои семьи, своих коллег и друзей», – отметил Вячеслав Санников.

Именинник – один из самых комфортных городов России. Во Владикавказе приятный климат, хорошая экология, развитая инфраструктура и чистейшая вода, которую можно пить прямо из-под крана. И с годами столица Северной Осетии становится только лучше.