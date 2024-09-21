Под Вологдой проходит фестиваль «Русская охота»

Всероссийский фестиваль "Русская охота" проходит в субботу на территории архитектурно-этнографического музея "Семенково" под Вологдой. Профессиональные охотники продемонстрируют элементы соколиной охоты, работу охотничьих собак, подманивание диких животных и угостят гостей деликатесами из дичи, сообщили ТАСС организаторы.

"Программа нашего фестиваля рассчитана на самый широкий круг гостей, как профессиональных охотников, так и любителей природы. Профессионалы сегодня покажут элементы соколиной охоты, работу борзых, легавых собак, подсадных уток. Охотники с помощью специальных инструментов продемонстрируют мастерство подманивания диких животных и птиц - волка, лося, гусей и других", - сообщили ТАСС в департаменте природных ресурсов, лесного и охотничьего хозяйства Вологодской области.

В "Семенково", в атмосфере деревни Русского Севера организовали также показ охотничьих пород собак, выставку охотничьих трофеев, внедорожной техники, кулинарные мастер-классы. На концерте выступят вологодские коллективы и российский исполнитель, автор "песен для сильных духом" Николай Емелин.

Вологодская область - лесной регион, более 81% территории покрыто лесом. Здесь сохранились и широко развиты традиции охоты.