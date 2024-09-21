Хабаровск оказался в центре интересов федеральных туроператоров

Вчера завершился III Всероссийский туристический форум «Открой Дальний Восток!», с 18 сентября проходивший в Хабаровске. Почему, казалось бы, обычное региональное мероприятие привлекло внимание крупных федеральных туроператоров, да так, чтобы они в дни выставки «Отдых» уехали из Москвы?

В программе дискуссий форума участвовали топ-менеджеры российских федеральных туроператоров и представители турбизнеса Беларуси. Это были не проходные фигуры, а специалисты, принимающие решения: от Anex – зам генерального директора Яна Муромова, от Fun&Sun – зам генерального директора Александр Сирченко, от Coral Travel – зам по правовым вопросам Денис Павлов, от «Интуриста» – генеральный директор Александр Мусихин.

Специалисты обратили внимание, что даты дальневосточного форума пересеклись с периодом проведения выставки «Отдых». А она изначально задумывалась и позиционировалась как площадка для презентации гостеприимства регионов России.

Такое совпадение возможно и случайно, но то, что федеральные туроператоры, руководители туризма нескольких значимых регионов предпочли отправиться в Хабаровск, а не в Москву, говорит о многом.

«С моей точки зрения, этот форум носит консолидирующий характер для всего турбизнеса Дальнего Востока и заинтересованных импортеров из Москвы, КНР, Вьетнама. Важно, чтобы мероприятие сохраняло традиции и регулярно проходило в эти же сроки. С учетом потери смысла в традиционных выставочных форматах в следующем году мы вернемся в Хабаровск в более широком и репрезентативном составе», – сказал TourDom.ru председатель правления Республиканского союза туриндустрии Беларуси Филипп Гулый.

Мероприятие он охарактеризовал как емкое, профессиональное и системное.

Отзывы других участников тоже весьма позитивны:

«На таких форумах мы можем говорить предметно со всеми сторонами, заинтересованными в развитии гостеприимства. Очень важна высокая вовлеченность губернатора Дмитрия Демешина, министров туризма этого большого региона. Мы в полной мере ее ощутили», – говорит Яна Муромова.

Александр Сирченко, участвовавший в хабаровском форуме в третий раз, уверен, что за это время мероприятие стало значимым для туризма, поскольку объединяет на своей площадке представителей региональных органов власти Дальневосточных регионов, стран Азиатско-Тихоокеанского региона и турбизнес. Тот факт, что в этом году в работе форума приняли участие представители практически всех крупных туроператоров, работающих на российском рынке, он объясняет высоким интересом компаний к региону, к расширению ассортимента предложений на Дальний Восток, созданию новых межрегиональных и трансграничных маршрутов в сотрудничестве с местными туроператорами. По словам Сирченко, «в комплексе с работой, направленной на развитие туристической инфраструктуры, выстраивание эффективного сотрудничества с такими странами, как Китай, Монголия, Вьетнам, Малайзия и т. д., мы сможем наращивать объемы как внутрироссийского, так и въездного турпотока. Причем в данном случае важно говорить именно об организованном турпотоке, так как данный формат путешествий позволяет максимально обеспечить защиту окружающей среды и уникальной экосистемы Дальнего Востока.

О том, что у Хабаровского края есть все шансы стать популярным туристическим направлением, говорят цифры – по словам Екатерины Пунтус, министра туризма Хабаровского края, за 8 месяцев 2024 года турпоток по сравнению с аналогичным периодом прошлого года вырос на 30% и составил 1 млн 75 тыс. поездок.

Глава «Турпомощи» Александр Осауленко объясняет причины такой востребованности.

«Регион интересен с точки зрения как внутреннего, так и въездного туризма. Как и по всей России, инфраструктура, конечно, не позволяет в полном объеме реализовать все проекты, но есть нацпроект, отдельные региональные программы развития туризма. На форуме губернатор говорил, что, помимо планового ввода гостиниц, построят еще три гостиничных проекта. Так что Дальний Восток в целом ускоренно развивается и имеет большой потенциал. Вот сейчас конец сезона, а все отели в Хабаровске загружены под завязку. Я летел самолетом из Москвы, на маршруте стоят большие боинги-777 и аэробусы А350, так вот на нашем рейсе не было ни одного свободного кресла, ни в бизнесе, ни в экономе».

По мнению Осауленко, высокий интерес туроператоров обусловлен еще намерением реализовывать 7–10-дневные туры для китайских туристов, которые будут добираться поездом РЖД, а затем самолетом.

Кроме того, компании смогут отправлять россиян на отдых в Китай. На форум оттуда прибыла большая делегация. В пятницу представители турбизнеса улетели в Харбин по приглашению китайской стороны, которое они передали через правительство Хабаровского края.