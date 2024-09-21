В топ направлений для осеннего отдыха вошли ОАЭ, Таиланд и Турция

Аналитики сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip составили список городов и стран, куда россияне могут съездить этой осенью. RT ознакомился с исследованием. Средняя стоимость перелёта указана на одного пассажира в одну сторону, а стоимость суточного проживания — в отеле категории «три звезды».

«Поклонникам пляжного отдыха с середины осени стоит выбирать зарубежные направления. Например, в любимых многими соотечественниками ОАЭ комфортная погода устанавливается в ноябре, когда температура опускается до +30 °C. С середины осени можно ехать и в Таиланд: во второй половине октября там заканчивается сезон дождей, влажность воздуха снижается, а море становится прозрачным», — рассказали эксперты.

Отмечается, что авиабилет из Москвы в Дубай в ноябре обойдётся от 13,6 тыс. рублей, а номер в отеле — от 4,5 тыс. рублей в сутки.

«На Пхукет этой осенью можно улететь за 30 тыс. рублей, а отель там найти — в среднем за 2 тыс. рублей в сутки», — добавили аналитики.

Помимо этого, специалисты посоветовали узнать Турцию с новой стороны, пройдя по Ликийской тропе.

«Можно стартовать от Антальи и провести в походе с палаткой два-три насыщенных дня», — заявили в сервисе.

Как пояснили в компании, билет обойдётся минимум в 11,1 тыс. рублей, а отель в Анталье можно найти за 5 тыс. рублей.

Любителям экскурсий понравится октябрьский Владимир: старинные белокаменные церкви особенно живописно смотрятся на фоне яркой листвы и синего неба, объясняют эксперты.

«И не забудьте несколько дней оставить на поездки по соседним городам — посетить Суздаль, Кидекшу, Муром и Гороховец», — порекомендовали в сервисе.

Там добавили, что доехать до Владимира из Москвы можно на скоростной «Ласточке», билет в одну сторону обойдётся от 1530 рублей, а отель будет стоить порядка 3 тыс. рублей в сутки.

«Если предпочитаете ловить последние тёплые дни на природе, хорошим вариантом будет Республика Дагестан: найдите гида с автомобилем и поезжайте исследовать Сулакский каньон, Хунзахский район, бархан Сарыкум и заброшенные аулы. А тем, кто хочет остаться в центральной части России, советуем отправиться в Переславль-Залесский: здесь можно отдохнуть на берегу Плещеева озера, погулять по Рыбной слободе, а в хорошую погоду полетать над городом и окрестными полями и лесами на воздушном шаре», — объяснили аналитики.

Согласно исследованию, билет из Москвы в Махачкалу этой осенью стоит от 3,2 тыс. рублей, отель — от 3 тыс. рублей в сутки.

«От Москвы до Переславля всего пара часов, их можно проехать на машине или автобусе (билет в одну сторону стоит от 600 рублей), отель найдёте от 3 тыс. рублей в сутки», — заключили в компании.

Ранее в пресс-службе ассоциации «Объединение туроператоров в сфере выездного туризма «Турпомощь» заявили, что групповые безвизовые поездки в Китай становятся всё популярнее.