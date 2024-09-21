Оживших персонажей сказок Пушкина показали на фестивале в Петергофе

Знаменитые фонтаны Петергофа запустили в честь Александра Сергеевича Пушкина. В бывшей императорской резиденции открылся фестиваль по мотивам сказок великого поэта, передает корреспондент телеканала «МИР 24» Анастасия Глебова.

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В этом году фестиваль посвящен Году семьи в России и юбилею Солнца русской поэзии. Лучше всего эти темы объединяют сказки. На произведениях Александра Сергеевича Пушкина выросли десятки поколений. И сегодня его герои и сюжеты проявили себя в Петергофе самым неожиданным образом.

Так, Песочный пруд, где расположен Китовый фонтан, стал местом обитания Золотой рыбки. И хотя она не исполняет желания, все же не так проста. Размеры сказочного персонажа поражают. Колоннада со статуей Нимфы стала спальней для мертвой царевны. Внутри – тишина, которая изредка прерывается звоном хрусталя, звуками флейты и арфы. Весь нижний сад музея превратился в импровизированную сцену сразу для всех великих произведений Пушкина.

«Сказки Пушкина здесь у нас представлены не в полном объеме, не целиком все сюжеты пересказываются. Это лишь фрагменты сюжетов, так как зрители могут пройти и остановиться у локации в течение пяти минут, десяти минут. И каждая сцена проигрывается в зацикленном формате», – сказал режиссер-постановщик Роман Кочержевский.

Но главной точкой фестиваля стал Большой каскад. Любимые сказочные герои детства заговорили словно живые, но не от взмаха волшебной палочки, а с помощью цифровых технологий.

У фестиваля была еще одна сверхзадача: показать, что Петергоф – это не только фонтан Самсон. В музее-заповеднике десятки других жемчужин, каждая заслуживает внимания. А все вместе они – драгоценное ожерелье.