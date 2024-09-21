Как повидать все красоты Камчатки и не разориться: главные советы

Сентябрь — отличное время для путешествий на Камчатку: сезоны года на полуострове смещены, поэтому первый месяц осени там считается продолжением лета. Уникальная камчатская природа в сентябре в последний раз зажигает свои краски на полную яркость перед приготовлением к зиме, что делает поездки на полуостров особенными. Между тем есть немало способов сделать осеннее путешествие на Камчатку доступнее — главные из них собрала «Лента.ру».

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Покупайте авиабилеты заранее

Как правило, туры на Камчатку не включают в себя перелет — авиабилеты туристы покупают самостоятельно. Но их важно бронировать заранее, желательно, за пару месяцев. В этом случае перелет из Москвы в Петропавловск-Камчатский и обратно для двоих туристов может стоить около 50 тысяч рублей.

Обращайтесь к местным туроператорам

Стандартный тур на Камчатку обходится в несколько сотен тысяч рублей на человека, однако эта цена лишь у федеральных туроператоров. При бронировании туров у камчатских фирм такая же сумма легко может выйти на двоих туристов. Впрочем, еще выгоднее купить у местной турфирмы не целый тур, а отдельные интересующие экскурсии. Дело в том, что более половины стоимости тура может составлять проживание, на котором можно существенно сэкономить, сняв квартиру вместо номера в отеле. Но перед бронированием тура или экскурсий стоит тщательно изучить отзывы о турфирме и проверить ее документы.

Снимайте квартиру вместо номера в отеле

Если двухместный номер в камчатском отеле обойдется туристам в условные десять тысяч рублей за сутки, то снять квартиру можно значительно дешевле. Причем, если повезет, за 3-4 тысячи рублей можно даже найти жилье с видом на вулканы.

Однако есть важный момент: арендуя квартиру на Камчатке в популярных сервисах, обязательно свяжитесь напрямую с арендодателем и запросите у него подтверждение брони. Бывают ситуации, когда подтверждение бронирования от сервиса отнюдь не означает, что квартира действительно забронирована или же соответствует описанию.

Ешьте дома вместо ресторанов

Камчатка знаменита своей дальневосточной кухней и удивительными морепродуктами. Однако туристы могут существенно сэкономить на путешествии, если будут питаться дома, что вполне позволяет кухня на арендованной квартире. На Камчатке нет торговых сетей, привычных россиянам, но есть своя собственная сеть — супермаркеты «Шамса» со всем необходимым.

Помимо продуктов там есть и своя кулинария: скажем, упаковка роллов обойдется в 200-300 рублей. За морепродуктами в Петропавловске-Камчатском стоит заглянуть на Центральный рынок, расположенный на Пограничной улице: именно там гости города покупают икру — пожалуй, главный камчатский деликатес.

Правда, если вдруг вы решите отвезти домой больше десяти килограммов икры, на них потребуются разрешительные документы — за этим строго следят в аэропорту.

Используйте такси вместо бронирования экскурсий

В некоторых ситуациях такси на Камчатке оказывается гораздо выгоднее бронирования экскурсий у туроператоров. К примеру, популярная туристическая достопримечательность — это Халактырский пляж на восточном побережье полуострова, знаменитый своим черным вулканическим песком. Это одно из самых популярных мест для серфинга на Дальнем Востоке.

Халактырский пляж находится в 30 километрах от Петропавловска-Камчатского, а экскурсии туда проходят в формате: дорога в обе стороны + часовое ожидание туристов. Туроператоры за такую экскурсию вполне могут взять шесть тысяч рублей с человека, однако местные таксисты порой готовы устроить ее за три тысячи рублей хоть для четверых гостей полуострова. Похожая история — с Мишенной сопкой, самой высокой точкой Петропавловска-Камчатского с высотой в 381 метр. Она является одной из главных достопримечательностей города, который со смотровой площадки сопки можно увидеть во всей красе — как и Авачинскую бухту.

Конечно, туда можно взять экскурсию, но можно и просто вызвать такси по обычному тарифу, что выйдет куда дешевле. Правда стоит учесть, что наверх Мишенной сопки по ее крутому серпантину заедет не всякая машина — поэтому не исключено, что такси туда удастся вызвать не с первого раза.

Бронируйте экскурсии на вертолетах у авиакомпаний

Вертолетные экскурсии — одно из самых популярных развлечений у туристов на Камчатке, которое, впрочем, стоит еще и дороже всего. Чаще всего гости полуострова хотят лететь в Долину Гейзеров, самое компактное гейзерное поле в мире. На участке площадью всего четыре квадратных километра расположено несколько сотен горячих пульсирующих источников и гейзеров.

Среди них есть крупные гейзеры, по величине и силе извержений не уступающие гейзерам Исландии, Йеллоустонского национального парка США и Новой Зеландии. Добраться в Долину Гейзеров можно лишь на вертолете, но стоимость экскурсий туда даже у местных турфирм легко превышает 100 тысяч рублей на человека.

Однако стоит учесть важный момент: летают в Долину Гейзеров одни и те же местные авиакомпании, с которыми турфирмы лишь заключают договора. И если обратиться в такую авиакомпанию напрямую, то стоимость экскурсии сразу снизится до 60-70 тысяч рублей.

Конечно, это все равно весьма внушительная сумма, однако она делает путешествие в Долину Гейзеров доступнее, чем при бронировании через турфирмы.