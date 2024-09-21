Министр рассказал о льготах для путешествующих калининградцев

По словам министра по культуре и туризму Калининградской области Андрея Ермака, для жителей региона уже существуют туристические «программы лояльности». Можно, например, отправиться на бесплатные экскурсии. Об этом министр 20 сентября рассказал в интервью «Каскад ТВ».

По словам Ермака, через Информационно-туристический центр жителям Калининградской области можно отправиться на бесплатную экскурсию.

«Там есть специальная программа именно для калининградцев и эти экскурсии не стоят ничего. Каждая третья среда месяца у нас называется «Культурная среда», когда вы можете бесплатно посетить все региональные музеи. Только нужно во вторник предварительно зарегистрироваться, получить так называемый «нулевой билет» с нулевой ценой и пойти бесплатно в музей», - пояснил министр.

На следующий год власти региона уже думают о создании специальной туристической карте для калининградцев, которые активно путешествуют внутри региона.