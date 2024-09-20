Подведены итоги программы «Лето в Подмосковье»

В Министерстве культуры и туризма Московской области рассказали об итогах программы «Лето в Подмосковье». В этом году работало 194 парка, также было доступно более 200 водоёмов, более 90 рыболовных мест, 19 объектов экстремального туризма, восемь аэроклубов и 22 яхт-клуба.

© РИА Новости

Об этом сообщает 360.ru.

Турпоток в регион вырос на 7% и достиг 8,8 млн.

Как отметили в ведомстве, летом на территории области работало более тысячи отелей и 89 глэмпингов.

За июнь — август прошло 13 крупных фестивалей, а в общей сложности летом было организовано свыше 24 тыс. культурных и спортивных мероприятий.

Ранее вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Юрий Барзыкин в беседе с Общественной Службой Новостей объяснил популярность нового направления в туризме — «избинга».