Бархатный сезон в Анапе: в отелях номера распроданы до конца сентября

На заезды в третьей декаде сентября в некоторых гостиницах Анапы, предлагающих востребованную у туристов концепцию «все включено», уже или вовсе нет свободных номеров, или распроданы отдельные категории размещения.

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Если рассматривать гостиничные комплексы категории 5*, то на даты с 22 по 29 сентября в Alean Family Doville реально забронировать только двухкомнатные семейные номера, цена за неделю – от 279 тыс. руб.

А в «Дача del Sol Anapa Miracleon» 5* на указанный период недоступны просторные bungalow suite, можно выбрать только бунгало площадью 27 кв. м стоимостью от 223 тыс. руб. за неделю.

В категории 5* довольно обширный выбор вариантов пока есть в Movenpick Resort & Spa, «Гранд Отеле Анапа» и Mira Family Resort & Spa.

Из тринадцати комплексов 4* Анапы, предлагающих концепцию «все включено», места на третью декаду сентября доступны только в восьми. В популярном Alean Family Riviera 4* остались в наличии лишь двухкомнатные семейные standard и superior (от 222 тыс. руб. за неделю). В другом отеле той же сети, Alean Club Majestic, бронирование на даты с 22 по 29 сентября закрыто – все номера распроданы. Наиболее доступный по цене вариант – двухместные полулюксы (18 кв. м) в гостинице Del Mare 4* – 72 тыс. руб. за 7 ночей.

Ранее мы писали, на каких морских курортах России сейчас комфортные условия для купания. Что касается Анапы, то вода у ее побережья не столь теплая, как в Сочи, однако пока вполне благоприятная – 24 градуса.