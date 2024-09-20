Всероссийский съезд туристско-информационных центров открылся в Нижнем Новгороде

В Нижнем Новгороде открылся Всероссийский съезд туристско-информационных центров. Каждый год для его проведения выбирают один из городов России с высокой туристической привлекательностью. В съезде принимают участие представители 48 регионов России, а также специалисты туристического сектора из городов-побратимов Нижнего Новгорода: Хэфэй (Китайская Народная Республика), Минск и Гомель (Республика Беларусь), Сухум (Республика Абхазия). С участниками съезда встретился глава города Юрий Шалабаев.

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«У нас ежегодно растет туристический поток: в прошлом году он увеличился до 1,7 млн туристов, в этом, уверен, их будет ещё больше. Мы вкладываемся в туристическую инфраструктуру – это и благоустройство, и строительство различных объектов, и создание новых мест притяжения. Конечно, Нижний Новгород заслужил, что такое важное отраслевое мероприятие, как Всероссийский съезд туристско-информационных центров, проводится у нас. Мы готовы делиться лучшими практиками привлечения туристов с коллегами из других городов и расскажем о Нижнем Новгороде участникам съезда из городов-побратимов Беларуси, Абхазии, Китая. Пусть туристов будет больше, а мы поделимся всем лучшим, что у нас есть», — отметил глава города Юрий Шалабаев, приветствуя собравшихся на мероприятии гостей.

Президент Национальной ассоциации туристских информационных организаций Михаил Ушаков рассказал о ценности нижегородского опыта для всей туристической сферы страны.

«Нижний Новгород сегодня является одним из лидеров туристического рынка России. Вспыхнув, как большая звезда, он смог закрепить свой успех. Поэтому, конечно, всем коллегам очень интересно, как удалось этого добиться. Статусы "Столицы молодежного туризма" и "Столицы закатов" укрепились в сознании людей, которые любят путешествия. Нам хочется понять, каким образом этого достигли. Мы очень благодарны региональному правительству и мэрии за то, что нам позволили здесь собраться», — подчеркнул он.

С приветственным словом и докладом к присутствующим обратился министр туризма и промыслов Нижегородской области Сергей Яковлев. Участники съезда поделились впечатлениями от города и перспективами съезда.

«Нижний Новгород для нас — это город-побратим. Мы идем дальше – к подписанию плана совместных мероприятий по продвижению потенциалов Минска и Нижнего Новгорода. Я не в первый раз здесь и знаю, что в Нижнем есть, что посмотреть, — от улицы Рождественской, набережных до модных речных прогулок. Есть большое событийное пространство. И минчане уже об этом знают, потому что загрузка рейсов между Минском и Нижним Новгородом составляет порядка 90%», — сообщил директор информационно-туристского центра «Минск» (Республика Беларусь) Алексей Русакевич.

Как отметила заместитель директора Национального агентства по туризму (Республика Беларусь) Анна Вощинчук, это ее первый визит в Нижний Новгород.

«Я самый искренний и благодарный турист, мне нравится в Нижнем Новгороде всё. Туризм – это самая интеграционная сфера, которая очень чувствительна к переменам. С другой стороны, это сфера, которая всегда найдет ответ на любой предстоящий вызов. Поэтому общение чрезвычайно важно. Всегда интересно посмотреть, как соседи отвечают на те же глобальные вопросы, которые мы задаем, как справляются с развитием инфраструктуры, как реагируют на запросы туриста», — сказала Анна Вощинчук.

«Я представляю провинцию Аньхой и город Хэфэй. Поток туристов в Россию у нас достаточно высок, но основные точки притяжения пока — это Москва и Питер. Мы хотим лучше знать, как продвигать Нижний Новгород. В Китае многие, особенно взрослое поколение, с детства знают имена Ленина и Горького. Многие будут рады посетить места, связанные с ними», — отметил постоянный член правления Ассоциации ученых и предпринимателей провинции Аньхой, директор Аньхойской международной туристической компании Таланъю (КНР) Лю Жуншэн.

Большинство участников съезда в Нижнем Новгороде не в первый раз и уже успели полюбить город.

«Я здесь уже в четвертый раз. Сегодня много говорилось о разных статусах Нижнего Новгорода, но мне больше всего нравится формулировка, которую я услышал, когда был здесь впервые – "Карман России". Это купцы, это Стрелка, это Нижегородская ярмарка. А еще этот карман очень уютный. Невероятный, крутой город, чистый, благоустроенный, один из лучших в России», — считает директор Центра туризма и гостеприимства Белгородской области Евгений Ершов.

По словам директора Туристско-информационного центра города Воронеж Екатерины Шрамко, Нижний Новгород — это очень хороший образец оперативного, качественного, эффективного развития внутреннего туризма, когда отлажено межведомственное взаимодействие.

«За достаточно короткий период показаны очень классные результаты. Нижний – это безумно красиво, уютно, доброжелательно. Сюда хочется возвращаться. Я уже с семьёй здесь была и ещё планирую приехать», — поделилась планами Екатерины Шрамко.

«Для меня Нижний Новгород – это фантастические просторы, чувствуется свобода. Когда ты смотришь на красоту, которая тебя окружает, осознаешь, в какой богатой и красивой стране мы живем», — рассказала директор Туристско-информационного центра Калининградской области Галина Офицерова.

Ранее сообщалось, что новый туристско-информационный центр, включающий в себя арт-пространство, начал свою работу на улице Кожевенной, 10 – в историческом здании XIX века. На первом этаже гостям помогут подобрать экскурсию и познакомят с горьковской «Ночлежкой», а этажом выше посетителей будет ждать разнообразная программа – выставки, спектакли и лекции от нижегородских музеев и театров.