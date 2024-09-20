Эксперты назвали альтернативу южным курортам

В окрестностях Москвы располагаются санатории, подходящие для любого вкуса и финансовых возможностей, предлагающие лечение, бассейны, шведский стол и разнообразные развлечения. Составлен список санаториев, где можно отдохнуть.

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Санаторий «Подмосковье», принадлежащий УДП РФ, находится всего в 21 километре от МКАД, всего в получасе езды от столицы. Он работает круглый год, возможность начать лечение и проконсультироваться с врачами доступна в любой день недели.

На территории площадью 118 гектаров располагается смешанный лес и парковые зоны, а также собственный водоем с зоной отдыха и два современных закрытых бассейна, доступных для гостей. Работает SPA-центр, сауна и ресторан. В стоимость путевки включено трехразовое питание.

Санаторий Verba Mayr – первый пятизвездочный центр в стране, предлагает уникальную программу Майер-терапии, нацеленную на решение проблем, связанных с образом жизни: от лишнего веса до бессонницы.

Санаторий «Звенигород» также предлагает лечение различных заболеваний, а «Солнечногорский» и «Марфинский» обеспечивают комфортные условия, индивидуальные программы и разнообразие диетических рационов, пишет портал welcome.mosreg.ru.

Также россияне могут выбрать для отдыха и другие санатории – пансионат «Союз», «Озеро Белое», «Архангельское», «Барвиха», «Виктория», «Заря», «Сосны» и другие.