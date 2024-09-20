Что такое избинг и почему он стал привлекать российский туристов

Избинг, как туристическое направление, с одной стороны, сочетает в себе экологический и рекреационный туризм, с другой — историко-культурную составляющую. Подобное всегда будет пользоваться спросом, в том числе у гостей из других стран, заявил Общественной Службе Новостей вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Юрий Барзыкин.

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Как сообщают СМИ, деревенская жизнь и отдых в традиционных избах привлекают все больше россиян. Новое направление в туризме, в частности, практикуют в Костромской и Ивановской областях. Отмечается, что неделя отдыха на трех человек с завтраком на берегу Волги выйдет туристам в 122 тысячи рублей. За это время гости также могут поучаствовать в традиционных деревенских работах, например, в сенокосе или рубке дров.

Как уточнил Барзыкин, данный вид отдыха является частью глэмпинга, туристы могут проживать в комфортных условиях с возможностью проводить время на природе.

«Избинг, с одной стороны, сочетает в себе экологический и рекреационный туризм, а с другой — историко-культурную составляющую, особенно если изба не новая. Тем более там можно и в баню сходить, и наслаждаться не только природой», — сказал вице-президент РСТ.

Он добавил, что каждый регион имеет свой культурный потенциал, потому программы отдыха везде могут реализовываться по-разному.

Ранее Барзыкин также отмечал, что среди отдыхающих распространен не только сельский туризм, но и гастрономический, о чем писала «Парламентская газета».

«Общий тренд сейчас — на экологию, на близость к природе и на оптимизацию расходов», — объяснил он.

Между тем радио Sputnik напоминает туристам о возможности вернуть невозвратный билет на авиарейс. Отмену оплаты можно произвести, если перевозка не состоялась по причине продолжительного проведения досмотра, а также в случае болезни пассажира или члена его семьи. Вместе с тем юрист Павел Астахов отметил, что перевозчик имеет право потребовать заверенный медицинский документ, подтверждающий плохое самочувствие туриста.