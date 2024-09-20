В Перми запустят экскурсионный автобус по случаю Дня туризма
В Перми ко Всемирному дню туризма, который ежегодно отмечают 27 сентября, запустят экскурсионный автобусный маршрут «Огни вечерней Перми».
Об этом сообщает Properm.ru со ссылкой на горадминистрацию.
Серию вечерних экскурсий осуществит перевозчик городского автобусного маршрута №300т.
Двухчасовой экскурсионный маршрут в сопровождении профессиональных гидов начнётся от здания ж/д вокзала Пермь-I и будет пролегать по центральным улицам города. Участники смогут увидеть городские достопримечательности, включая Пермскую телебашню — третью по высоте в России.
Ранее в пресс-службе Ассоциации туроператоров России (АТОР) сообщили, что челябинский туристический маршрут вышел в финал в трёх номинациях отраслевого федерального конкурса, итоги которого подвели в Москве.