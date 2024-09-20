В Перми запустят экскурсионный автобус по случаю Дня туризма

В Перми ко Всемирному дню туризма, который ежегодно отмечают 27 сентября, запустят экскурсионный автобусный маршрут «Огни вечерней Перми».

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Об этом сообщает Properm.ru со ссылкой на горадминистрацию.

Серию вечерних экскурсий осуществит перевозчик городского автобусного маршрута №300т.

Двухчасовой экскурсионный маршрут в сопровождении профессиональных гидов начнётся от здания ж/д вокзала Пермь-I и будет пролегать по центральным улицам города. Участники смогут увидеть городские достопримечательности, включая Пермскую телебашню — третью по высоте в России.

Ранее в пресс-службе Ассоциации туроператоров России (АТОР) сообщили, что челябинский туристический маршрут вышел в финал в трёх номинациях отраслевого федерального конкурса, итоги которого подвели в Москве.