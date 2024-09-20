Семь регионов России, куда стоит поехать, чтобы продлить себе лето

Погулять, не опасаясь дождей, посидеть на веранде с холодным кофе или лимонадом, провести ночь в палатке и не замёрзнуть — редакция журнала Be Icon и эксперты сервиса путешествий Туту выбрали семь регионов России, где осенью можно продлить лето и ухватить кусочек солнца и тепла.

Астраханская область

Температура в Астрахани в сентябре довольно долго может держаться на отметке 24–25 градусов. В Волге искупаться уже, скорее всего, не получится, зато возможностей для прогулок, рыбалки и вылазок на природу — сколько угодно. Знакомство с Астраханью по традиции начните с кремля, который строили в XVI веке. Сейчас кремль — часть Астраханского музея-заповедника. Погуляйте по городу несколько дней, а потом, даже если не интересуетесь рыбалкой, отправляйтесь в дельту Волги — наблюдать за птицами и кататься на лодке.

Республика Калмыкия

Калмыкия набирает популярность у путешественников. И ей есть что показать: это единственный европейский регион, где в основном исповедуют буддизм. В сентябре в Калмыкии много тёплых дней, так что если хотите полюбоваться храмами и ухватить лето за хвост — вам сюда. Отправляйтесь к одинокому тополю, розовым озёрам, горящему источнику и узнайте, почему поют барханы.

Волгоградская область

Ничуть не менее интересно путешественникам будет и в Волгоградской области, тем более первая половина сентября обычно радует хорошей погодой. Летом в Волгограде и других городах региона очень жарко, так что осень — идеальное время для путешествия. Покатайтесь на подземном трамвае, посетите площадь Павших Борцов, музей-панораму «Сталинградская битва» и Мамаев курган.

Краснодарский край

Пока в северных регионах России достают осенние куртки и размышляют, нужно ли брать с собой зонт, жители Краснодарского края уверены, что лето продолжается. В Сочи, Анапе и Геленджике в сентябре ещё купаются — море тёплое, а стоимость номеров в отелях обычно ниже, чем в июле и августе. При этом, конечно, жильё лучше бронировать заранее — многие хотят продлить лето и уехать в отпуск в бархатный сезон. Аналитики Туту отмечают, что выросло число путешественников, которые пользуются услугой «Гарантия заселения» в отели. Они также стали чаще смотреть видеоотзывы об отелях и апартаментах, чтобы не ошибиться с выбором.

Ростовская область

Отличная погода стоит ранней осенью и в Ростовской области. Днём в Ростове-на-Дону, как правило, выше 20 градусов тепла. Смело приезжайте сюда на целую неделю: первые несколько дней можно посвятить Ростову, его музеям, рынку и ресторанам, а потом отправиться по следам донских казаков, в станицу Вёшенская, где жил Михаил Шолохов, или на винодельню в хутор Ведерников, где путешественников знакомят с местными сортами винограда. Останется время — обязательно погуляйте по Пролетарскому району Ростова: там раньше находился город Нахичевань-на-Дону.

Республика Северная Осетия — Алания

Северная Осетия понравится любителям горных пейзажей и активного отдыха: в сентябре здесь можно отправиться в сплав на байдарках или джип-тур. Если, наоборот, хочется чего-то расслабляющего — в регионе есть санатории, где предлагают лечение минеральной водой и грязями. Древние города, живописные водопады, глубокие ущелья, красивые храмы, вкусная кухня, гостеприимство и, конечно, тёплая погода, которая не покидает жителей Северной Осетии как минимум весь сентябрь, — весомые причины для планирования путешествия.

Ставропольский край

Обычно Ставрополье ценят за минеральные источники и санатории, но это далеко не единственное, ради чего сюда стоит приехать. Во-первых, здесь мягкий климат — в сентябре в Ставропольском крае уже чувствуется дыхание осени, но при этом много тёплых, практически летних дней. Во-вторых, горы и смотровые площадки — в Пятигорске обязательно поднимитесь на Машук, где находятся многие знаковые места и достопримечательности. Можно воспользоваться канатной дорогой и сделать несколько фотографий из кабинки.