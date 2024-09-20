Эксперты назвали топ-10 городов России по числу бронирований отелей

Спрос россиян на бронирование отелей внутри страны в этом октябре вырос на 10% относительно прошлого. Такую статистику по запросу «Газеты.Ru» предоставили в пресс-службе сервиса «Островок».

© РИА Новости

Наиболее высокие темпы роста бронирований были отмечены в крупных российских городах, популярных для экскурсионного туризма: число бронирований в объектах размещения Краснодара выросло на 73% год к году, Ростова-на-Дону – на 47%, Владивостока – на 40%, Зеленоградска – на 30%, Москвы – на 22%, Калининграда – на 21%.

Повышенный интерес россиян был зафиксирован к некоторым курортным направлениям: в Анапе спрос вырос на 29% год к году, Пятигорске – на 19%, в Сочи – на 17%.

Средняя стоимость забронированной ночи в объектах размещения по стране в октябре составила 4,7 тыс. рублей – на 18% выше, чем в прошлом году.

Топ-10 российских направлений по числу бронирований на октябрь:

Москва – средняя стоимость забронированной ночи – 4,9 тыс. рублей (+17% за год);

Санкт-Петербург – 4,2 тыс. рублей (+17%);

Сочи – 4,9 тыс. рублей (+20%);

Калининград – 4,1 тыс. рублей (+8%);

Казань – 4,5 тыс. рублей (+13%);

Кисловодск – 5,4 тыс. рублей (+20%);

Нижний Новгород – 5,1 тыс. рублей (+16%);

Екатеринбург – 4,9 тыс. рублей (+23%);

Владивосток – 5,4 тыс. рублей (+17%);

Зеленоградск – 4,9 тыс. рублей (+23%).

Дешевле всего размещения в октябре обойдутся в Краснодаре и Астрахани (по 3 тыс. рублей за ночь в среднем), Минеральных водах (3,2 тыс. рублей), а также Махачкале и Дербенте (по 3,6 тыс. рублей).

Исследование было проведено в сентябре.