Туристы стали чаще ездить в поездки выходного дня в Ленобласть

С начала мая 2024 года российские туристы проявляют повышенный интерес к поездкам на выходные, увеличив спрос на короткие путешествия с пятницы по воскресенье на 10%. Одним из самых популярных направлений для таких поездок стала Ленинградская область, где популярность уикендов возросла на 15% за последние месяцы.

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Наибольшее количество бронирований наблюдается в Тихвине и Выборге, где рост составил 33% и 14% соответственно. Эти тенденции во многом обусловлены ростом автомобильного туризма, который позволяет путешественникам отдыхать всего на пару дней, особенно в малых городах, находящихся на расстоянии до 300 км от крупных мегаполисов, таких как Санкт-Петербург и Москва.

Ленинградская область активно работает над привлечением туристов, предлагая множество экологических троп, включая недавно открытую в каньоне реки Лава в Кировском районе. Санкт-Петербург продолжает оставаться в тройке лидеров по популярности для выходных, наряду с Москвой и Краснодарским краем.

Туристы могут не только наслаждаться прогулками по городу и посещением музеев, но и отправиться на природу в Курортный район к Финскому заливу. Теплая погода в сентябре, который стал четвертым летним месяцем, дополнительно привлекает гостей, сообщает «Петербург2».

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