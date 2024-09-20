Самара вошла в топ-3 популярных городов для однодневного бронирования

Его составил один из отечественных сервисов бронирования отелей и квартир. Учитывали, в частности, данные заявок.

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В итоге Самара оказалась на 3-м месте. Средняя стоимость ночи при однодневном размещении в городе составляет порядка 3,5 тыс. рублей.

Выше в рейтинге только Минеральные Воды (2,9 тыс. рублей) и Воронеж (около 3,8 тыс. рублей).

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