Что посмотреть в Алмаке за один день

Смотровая у мечети

Дорога из Махачкалы к селу Алмак в Казбековском районе займет около 3 часов. Места очень живописные, особенно осенью, когда лесистые склоны расцвечиваются в багрец и золото. До села Буртунай проложен асфальт, а дальше начинается гравий. Чем выше клиренс у машины, тем лучше. От Буртуная до смотровой площадки, откуда открывается вид на каньон, ехать 14 километров, но это займет около получаса. С правой стороны останется указатель «Алмак», никуда не сворачивайте. Ориентир — небольшой домик на повороте с надписью «Мечеть». Рядом с ним и находится смотровая.

Алмакский каньон не такой глубокий, как Сулакский, и не такой длинный, зато весь покрыт лесами. Высота отвесных склонов в верховьях каньона — 800−1000 метров, длина ущелья — около 12 километров, внизу протекает река Акташ. В ясную погоду со смотровой можно разглядеть Хасавюрт, дагестанские и чеченские села. А над головой неспешно парят орлы.

Еще выше

Те, кто хочет взобраться еще выше, могут отправиться на Харибский перевал.

— Высота Харибского перевала на перешейке примерно 2400 метров. На машине ехать минут 40. По пути есть ледяной родник и арочное строение XVIII века. Когда-то здесь был перевалочный пункт на старой тропе. Еще там есть утес над каньоном, я его называю «Край света»: с него видно весь внутригорный Дагестан, — рассказывает краевед, гид по Казбековскому району Магомед Сираждинов.

Но помните: погода в этих местах может быть непредсказуемой — несколько лет назад группа туристов попала в снежный плен на перевале в начале мая.

Алмакские бэмби

Полюбовавшись на каньон, отправляемся назад — в селение Алмак.

Сверните возле указателя с названием населенного пункта и затем держитесь правее. Первый поворот вдоль желтой газовой трубы — ваш. Тут находится ферма, где более полувека разводят пятнистых оленей. Чтобы увидеть грациозных животных, заходить на территорию необязательно. На ферме живут около 1,5 тысячи оленей, все они разбредаются по огромной территории, а несколько пасутся в загоне перед въездом. Их можно покормить и даже потрогать сквозь сетку. Морковка, яблоки и капуста — отличный повод для знакомства. Помимо оленей можно понаблюдать и за парой волков — они находятся в отдельном вольере неподалеку.

Дом-замок

По словам Магомеда Сираждинова, название «Алмак» известно со времен Тамерлана. В конце XIV века завоеватель разорил и уничтожил город Алмак на 7−8 тысяч дворов. Выжившие основали новый аул. Но после землетрясения 1970 года люди переселились в другое место, где сейчас и находится село Алмак.

По другой версии, село основали чеченцы из Харачоя — отец и два сына, которые спасались от кровной мести. Лингвисты выделяют среди местных фамилий аварские, чеченские и ингушские корни.

Сейчас в Алмаке живут чуть больше 2 тысяч человек. Пожалуй, самый необычный дом принадлежит местному мастеру-каменщику Усману. Вы точно не проедете мимо его жилища. Металлические ворота и калитки украшены коваными узорами и острыми каменными шпилями. Здание напоминало бы средневековый замок, если бы перед входом не стояли пушки из обтесанных валунов и танки из булыжников.

«Мельница Шамиля»

Спускаемся к реке Акташ и переходим ее по небольшому арочному мосту, построенному в 1932 году. Мост, кстати, объект культурного наследия. Виды с обеих сторон просто сказочные. Река бежит вдоль каменных останцев, по берегам высятся горы причудливой формы, с заостренными верхушками. Если повезет с погодой, ледяная вода будет насыщенного голубого цвета. А если нет — коричневая, как многие горные реки после дождей. На дне Алмакского каньона на берегу реки можно устроить пикник. Или проехать еще немного и устроить привал в другой живописной локации.

— В километре от моста есть еще одно посещаемое место, называется «Мельница Шамиля». Во времена Кавказской войны тут была мельница, где в 1839 году после битвы при Ахульго вместе с раненым сыном переночевал предводитель горцев имам Шамиль. Алмакцы его тайком приняли, хотя было указание от царской администрации, чтобы никто его не принимал, и на следующий день с провизией и охраной проводили в Чечню. Отсюда через лес есть тропа до чеченского селения Зондак, — говорит гид.

До наших дней мельница не сохранилась, но местные жители часто приходят сюда отдохнуть на природе. Река с двух сторон зажата каменными пластами, на которых удобно посидеть с самоваром за приятными, неспешными разговорами.