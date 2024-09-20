Ямальские заповедники побили рекорд посещаемости туристами

С начала года в ямальские заповедники и заказники было выдано более 1100 разрешений на посещение туристами. Это больше чем за весь 2023 год, рассказали в департаменте внешних связей ЯНАО.

«Самым популярным стал природный парк „Ингилор“, на посещение которого выдано более 750 разрешений. Чаще всего туристы приезжали на озеро Большой Хадатаеганлор, в Нефритовую долину и самый большой в мире питомник овцебыков», — сообщили на сайте департамента.

Второе по популярности место занял заказник Полуйский. На его посещение было оформлено 120 разрешений. Местное озеро Сыркова пользовалось популярностью у рыбаков. Третье место занял Сынско-Войкарский заказник, который привлекает туристов своими горными реками и самой высокой вершиной Полярного Урала — горой Пайер.

Ранее URA.RU сообщало о росте количества туристов в ЯНАО в 2025 году. Драйверами турпотока станут юбилеи Нового Уренгоя, Салехарда и Ноябрьска, а также ямальские заповедники и заказники.