В гастрономическом фестивале в Чувашии участвуют более 70 регионов

Ярмарка и гастрономический фестиваль предприятий потребительской кооперации, которые представляют более 70 регионов РФ, открылись на Красной площади в Чебоксарах в дни проведения Международного форума потребкооперации, сообщили ТАСС в Центросоюзе России.

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"Предприятия общественного питания системы потребительской кооперации из более чем 70 регионов представили, в частности, блюда национальной кухни на гастрономическом фестивале "Вкусные истории" на Красной площади в Чебоксарах. Также развернулась выставка-ярмарка продукции", - отметили в Центросоюзе.

Кроме того, шеф-повара проведут серию мастер-классов по приготовлению национальных блюд. Ожидается, что мастера народных художественных промыслов поделятся секретами росписи гжельской керамики, вятских матрешек, вязанию оренбургских платков и вышиванию салфеток с национальными чувашскими орнаментами. Помимо этого, желающие смогут посетить выставку дикоросов. Центросоюз России представил на выставке мобитрак и проект "Кооператоры - фронту", включающий различные формы поддержки специальной военной операции.

Глава Чувашии Олег Николаев на церемонии открытия ярмарки подчеркнул, что кооперативное движение выходит на новый виток развития, при этом кооператоры опираются на опыт, традиции и запросы потребителей. По его словам, также возрождаются народные художественные промыслы, в итоге появляется дизайнерская одежда, основанная на народных традициях.

"Ярмарка - это самая веселая и праздничная часть форума", - отметил председатель совета Центросоюза РФ Дмитрий Зубов.

Мероприятия приурочены к Международному форуму потребительской кооперации "Кооперация: ценим прошлое, созидая будущее", который проходит в Чувашии с 18 по 22 сентября.